Siete muertos en Tahití por un corrimiento de tierra

Un corrimiento de tierra en la isla francesa de Tahití, en el Pacífico, derrumbó dos casas y provocó al menos siete muertos y varios desaparecidos, dijo el jueves el presidente del país, Emmanuel Macron.

El desastre ocurrió en la madrugada del miércoles en el pueblo de Afaahiti, que llevaba una semana de intensas precipitaciones.

"Se han perdido siete vidas y hay gente todavía desaparecida", dijo Macron en la red social X.

El alto comisionado en la Polinesia Francesa, Alexandre Rochatte, afirmó que el corrimiento de tierra, de "30 metros de altura", arrastró una casa, que se golpeó contra otra.

También señaló que la configuración y la inestabilidad del terreno demorarán la búsqueda de más víctimas "48 horas o incluso más".

Situada a casi 16.000 kilómetros de París, Tahití es una de las más de cien islas que componen la Polinesia francesa, uno de los varios territorios de este país en el Caribe y el Pacífico.