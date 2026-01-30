Sheinbaum dice que sostuvo una "cordial" llamada con Trump sobre comercio y seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que sostuvo una "productiva y cordial" llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, acerca de seguridad y comercio entre ambos países.

En una rueda de prensa posterior a la conversación, Sheinbaum destacó las coincidencias entre ambos gobiernos en materia de seguridad y la continuidad de la revisión del tratado de libre comercio que une a los dos países y Canadá.

Además, la gobernante izquierdista negó haber dialogado con Trump acerca de los envíos de petróleo de México a Cuba, los cuales fueron suspendidos en enero, según reportes de prensa que Sheinbaum ha declinado confirmar o desmentir.

"No abordamos el tema de Cuba", declaró Sheinbaum. Este asunto "lo ha abordado el canciller con el secretario del Departamento de Estado Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria", añadió.

El miércoles fue consultada por una periodista sobre la continuidad de los envíos de crudo a Cuba por razones humanitarias y respondió: "Tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes".

En materia de seguridad, "los dos coincidimos que vamos muy bien", dijo Sheinbaum en medio de los amagos de Trump de "atacar por tierra" a los cárteles del narcotráfico en México, una posibilidad rechazada varias veces por la mandataria.

La gobernante izquierdista afirmó que "se mantiene la revisión" del tratado de libre comercio T-MEC, integrado por Canadá, Estados Unidos y México.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este jueves que culminó la primera etapa de consultas con empresarios de cada país y que en adelante la revisión del acuerdo comercial seguirá entre los gobiernos.

Detalló que tras reunirse el miércoles en Washington con altos funcionarios comerciales estadounidenses, el avance en los temas de debate propuestos por ambos países es "superior al 90%" y se dijo "optimista" sobre el futuro del T-MEC.

"¿Por qué creo que el tratado va a seguir adelante? Porque es lo que me han dicho las autoridades de Estados Unidos", declaró Ebrard a periodistas.

El largo proceso de revisión se inició en septiembre y continuará este año con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC, prevista para el 1 de julio.

El acuerdo comercial es crucial para la economía de México, que envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.

Sheinbaum informó también que Trump reiteró su interés en que México levante "barreras no tarifarias" que restringen el comercio entre ambos países.