Senadora australiana denuncia agresión sexual de un colega

Una senadora australiana reafirmó el jueves las denuncias de "agresión" sexual que habría sufrido dentro del Parlamento por parte de un colega legislador, quien fue suspendido por su partido.

La independiente Lidia Thorpe explicó en un emotivo discurso ante el senado que fue objeto de "comentarios sexuales", arrinconada un unas escaleras, "tocada de manera inapropiada" y que recibió "proposiciones" de "hombres poderosos".

Afirmó que el Parlamento australiano "no es un sitio seguro para las mujeres".

Thorpe acusó el miércoles al senador conservador David Van de "agresión sexual", pero luego se vio obligada a retirar la declaración bajo amenaza de sanción legislativa.

Pero el jueves, Thorpe reafirmó la mayor parte de sus denuncias contra Van, quien ha negado enfáticamente las acusaciones.

"Sufrí que me siguieran, me hicieran proposiciones agresivas y me tocaran de manera inapropiada", afirmó.

Visiblemente emocionado, Van respondió en el Parlamento que las denuncias son "escandalosas" y "urdidas", y pidió una investigación.

Con las manos temblorosas mientras leía un texto, Van acusó a Thorpe de "desprestigiar al Senado" y "esconderse bajo la sombrilla del privilegio parlamentario".

El Partido Liberal suspendió a Van el jueves por las denuncias, que han sacudido la política de Canberra y reavivado las acusaciones de que el crisol democrático que es Australia es también un bastión de sexismo y misoginia.

Una investigación de 2021 sobre la "cultura sexista" del Parlamento australiano reveló pruebas abundantes de acoso sexual e intimidación contra legisladoras y funcionarias.

Una de cada tres personas que entonces trabajaban en el Parlamento reportaron haber sido "víctima de algún tipo de acoso sexual en el trabajo", según sea investigación encargada por el gobierno.