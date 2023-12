Semana de riesgo para Sunak, entre la investigación sobre el covid y el plan migratorio

El primer ministro británico, Rishi Sunak, enfrenta una semana de alto riesgo para su mandato, con su declaración este lunes en la investigación sobre el covid y la amenaza de rebelión conservadora por su proyecto de enviar inmigrantes irregulares a Ruanda.

Sunak, que era ministro de Finanzas en la época de la pandemia, fue criticado por tomar decisiones con el objetivo de salvar la economía del país, que habrían ayudado a propagar el virus, según sus críticos.

"Las vidas humanas son más importantes que el dinero", escuchó Sunak de un manifestante al llegar este lunes a Dorland House, el edificio gubernamental al oeste de Londres donde debía declarar.

Pocos días después de que Boris Johnson, primer ministro en la época de la pandemia, pidiera perdón a las víctimas, admitiendo que tendría que haberse dado cuenta de la gravedad de la situación "mucho antes", Sunak trató este lunes de relativizar su papel en la crisis sanitaria.

- "Repercusión económica" -

El exministro de Finanzas, después de comenzar su declaración afirmando que "siento profundamente" las pérdidas humanas, desmintió cualquier "choque entre salud pública y economía".

"Hubo muchas repercusiones socioeconómicas, repercusiones en la educación, en la salud mental, en el sistema judicial, así como repercusiones puramente económicas", señaló, defendiendo que era importante que las autoridades examinaran todas.

"Consideraba que mi papel al frente de Economía consistía en asegurarme que el primer ministro tuviera el mejor asesoramiento posible y un análisis de información relacionado con el impacto financiero o las consecuencias de algunas de las decisiones que tenía que tomar", dijo Sunak.

Rishi Sunak, que lleva un año como primer ministro, tuvo que responder a su responsabilidad en las medidas tomadas en el verano (boreal) de 2020 para incitar a la población a acudir a restaurantes.

Una de esas iniciativas, llamada "Eat out to help out" (comer fuera para ayudar) a los restaurantes, fue criticada por los científicos que asesoraban al gobierno.

Los expertos dijeron a la comisión de investigación que esa medida ayudó a que fuera más amplia la segunda ola de la epidemia a finales de 2020.

Una de las científicas, Angela McLean, apodó a Rishi Sunak "Doctor Death" (Doctor Muerte) en una conversación de WhatsApp con un colega.

La pandemia causó más de 230.000 muertes en el Reino Unido y la comisión investiga la gestión política del gobierno de la época durante el brote del virus.

Los trabajos de la comisión independiente de investigación, presidida por la exjueza Heather Hallett, podrían durar hasta 2026.

La declaración de Rishi Sunak en la investigación del covid coincide con la jornada en que su autoridad es cuestionada dentro del Partido Conservador.

El ala más dura de los tories considera demasiado blando su nuevo plan de enviar inmigrantes irregulares a Ruanda, un proyecto que será votado el martes en el Parlamento.

- Rebelión conservadora -

Diferentes facciones de su partido se reunían este lunes para decidir si sus diputados apoyarán o no el plan que debe ser votado el martes en el Parlamento, tercera versión de un proyecto lanzado por el exprimer ministro Boris Johnson y bloqueado por los tribunales.

Después de que el Tribunal Supremo británico lo declarara ilegal en noviembre, expresando su preocupación por la seguridad de los inmigrantes deportados, este nuevo plan debería permitir incluir que Ruanda es un "país seguro".

Pero los miembros del ala dura de los conservadores, liderados por la exministra de Interior, Suella Braverman, podrían votar en contra de este proyecto.

Estos diputados creen que Reino Unido debería retirarse de la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados, para evitar que futuros recursos legales tengan éxito.

La rebelión de 28 diputados conservadores podría provocar el rechazo de este proyecto.

Robert Jenrick, ministro para la Inmigración, que debía presentar este texto al Parlamento, presentó su dimisión el miércoles, al considerar que el plan no iba "lo suficientemente lejos".

Braverman, cesada por Rishi Sunak el mes pasado, dijo que la nueva versión está "condenada al fracaso".