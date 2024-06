Selfies y musica pegadiza en TikTok, la estrategia de la extrema derecha francesa para los jóvenes

Con selfies y música pegajosa en TikTok, el partido de la extrema derecha francesa Agrupación Nacional (RN) quiere atraer a los jóvenes de cara a las elecciones legislativas que podrían llevarlo al poder.

Su líder, Jordan Bardella, podría convertirse en primer ministro, y a sus 28 años es probablemente el político francés que generacionalmente es más cercano a ese electorado.

En todo caso, es una de las personalidades preferidas en TikTok, con 1,6 millones de seguidores.

Bardella muestra, por ejemplo, su pasión por los caramelos o su amor por el vino rosado (sin sulfitos).

En esos videos cortos evita hablar del fondo de su programa.

"Es divertido, tiene las mismas referencias que yo", comenta a la AFP Maya, de 18 años, quien ha seguido mucho en las redes sociales la campaña de Bardella para las europeas del 9 de junio, de la que el RN salió gran vencedor con el 31,4% de los votos.

Las elecciones legislativas francesas, convocada por sorpresa por el presidente Emmanuel Macron, se celebran en dos vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio.

"No tengo la sensación de escuchar un galimatías sobre cosas que ocurrieron antes de mi nacimiento, habla del presente", añade esta estudiante de secundaria de los suburbios de París, poco politizada pero que votó por su lista.

"No estaba en mis valores, no me sentí especialmente bien después, pero Bardella era el único candidato creíble", opina.

Como ella, el 25% de los electores de 18 a 24 años votaron por el RN en esta elección, según el instituto Ipsos, y el 22% de los votantes de este grupo de edad tienen la intención de darle su voto en las legislativas, según una encuesta publicada la semana pasada.

- Pequeños corazones -

Jordan Bardella "es el único que ha incorporado los códigos de la autenticidad en sus contenidos de video", detalla para la AFP Tristan Boursier, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de París y especialista en extrema derecha.

Junto a contenidos de comunicación política clásica, en los que Jordan Bardella aparece con traje, otros videos "lo muestran en su vida privada, bebiendo pastís, preparando un mitin donde se siente incómodo", explica el experto.

"Eso lo hace simpático, humano y lo presenta como auténtico".

Otras personalidades políticas como Manon Aubry, exlíder de lista de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) en las europeas, tienen contenidos más centrados en el programa y las ideas, señala Boursier.

Algunos montajes hechos por aficionados, con corazones y estrellas sobre un fondo de música pegajosa destacan el físico de Jordan Bardella.

Paralelamente a estos "fan edit", inspirados en el universo del K-pop (pop coreano, muy popular entre los jóvenes), el candidato participa él mismo en tendencias de TikTok, como los videos humorísticos durante sus desplazamientos de campaña.

"Es una personalidad política joven, por lo que puede jugar con el mimetismo y el efecto espejo con la audiencia principal de TikTok", resume para la AFP Marie Neihouser, investigadora de la universidad de Toulouse (suroeste).

- Apuesta por el futuro -

Esta personalización le ofrece la oportunidad de desembarazarse de la imagen potencialmente repulsiva del RN y de "implementar a nivel personal la estrategia de normalización del RN", completa la investigadora.

"No creo que todas las personas que lo siguen sean necesariamente personas convencidas", relativiza un portavoz de TikTok, para quien los millones de "Me gusta" que cuenta Jordan Bardella en la plataforma no son necesariamente sinónimo de voto o adhesión.

Pero con TikTok, Jordan Bardella apuesta también y sobre todo por su carrera política futura.

"Los adolescentes de hoy serán los votantes de mañana. Al asociarlos desde ahora a sus contenidos, ancla su imagen entre ellos", concluye.