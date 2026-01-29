Seis muertos en Ucrania por ataques con drones rusos

Al menos seis personas murieron el jueves por bombardeos rusos en el sur y el centro de Ucrania, anunciaron las autoridades locales, a pocos días de nuevas negociaciones entre Rusia, el gobierno ucraniano y Estados Unidos previstas el domingo.

Ataques nocturnos rusos con drones dejaron tres muertos y un herido en el sur de Ucrania.

"Lamentablemente, dos mujeres y un hombre murieron y otro hombre resultó herido", indicó el gobernador de la región sureña de Zaporiyia, Ivan Fedorov.

Agregó en Telegram que los ataques con drones destruyeron casas y causaron incendios.

Otras dos personas murieron en ataques similares en la región vecina de Jersón y otra en Krivi Rig, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski, informaron las autoridades locales.

Los ataques han dejado a muchos ucranianos sin energía en pleno invierno.

La semana pasada negociadores rusos y ucranianos se reunieron en Emiratos Árabes Unidos bajo el auspicio de Estados Unidos en busca de una salida a la guerra.

La siguiente ronda deberá celebrarse el domingo, según Zelenski.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que esta semana también se llevará a cabo una reunión de seguimiento y que "puede" que el gobierno de su país participe.

Dieciséis personas murieron en los ataques nocturnos efectuados entre el martes y el miércoles en toda Ucrania, según las autoridades del país.

Seis de ellos perdieron la vida cuando drones rusos cayeron sobre un tren de pasajeros.