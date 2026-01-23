Seis heridos, dos graves, en un ataque con cuchillo en una manifestación kurda en Bélgica

Seis personas resultaron heridas el jueves en Bélgica, dos de gravedad, en un ataque con cuchillo en una manifestación kurda en Amberes, anunció a la AFP un portavoz de la policía local.

El ataque ocurrió en la noche ante la Opera de Amberes, donde se realizaba la manifestación.

Las víctimas fueron hospitalizadas y cuatro individuos fueron detenidos, agregó el portavoz, sin poder confirmar hasta ahora el número y el motivo de los atacantes.

"La manifestación transcurría en calma y sin incidentes. Muchas familias, mujeres, jóvenes y niños estaban presentes. Cuando la manifestación se dispersaba, los manifestantes kurdos fueron atacados por un grupo de hombres", señaló un comunicado de NavBel, el consejo de comunidades kurdas de Bélgica.

"Esos hombres se habían infiltrado en la manifestación y sacaron cuchillos por sorpresa", y luego procedieron a apuñalar a los manifestantes, afirmó NavBel.

Se abrió una investigación por tentativas de asesinato, y no por terrorismo, precisó la policía.

La manifestación fue organizada en apoyo a los kurdos de Siria, donde el gobierno de ese país empezó a desalojar a los combatientes kurdos de su región autónoma instalada en el noreste del país.