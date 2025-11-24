Segunda muerte del año vinculada a gripe aviar en EEUU

Un residente del estado de Washington falleció tras contraer una forma rara de gripe aviar previamente detectada solo en animales, informaron las autoridades sanitarias estatales, lo que eleva a dos el número de muertes por el virus en Estados Unidos este año.

El paciente, identificado como "una persona mayor con problemas de salud subyacentes", había estado hospitalizado desde principios de mes, indicó el viernes el departamento de salud del estado.

Las pruebas realizadas por la Universidad de Washington indicaron que el paciente tenía la variante H5N5 del virus de la gripe aviar, precisó el departamento en un comunicado, destacando que se trataba "de la primera infección registrada en un ser humano para esta variante".

El resultado fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria del país.

"El riesgo para el público sigue siendo bajo", declararon las autoridades. "No existe evidencia de transmisión de este virus entre personas", añadieron.

El paciente tenía "un criadero doméstico de aves de corral en su jardín", la fuente más probable de la contaminación.

Los CDC han registrado más de 70 casos humanos de gripe aviar este año en Estados Unidos. Una persona falleció en enero en Luisiana tras contraer el virus H5N1.

La Organización Mundial de la Salud ha registrado más de 1.000 casos humanos de gripe aviar desde 2003 en 25 países, de todas las cepas.