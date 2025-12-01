San Vicente y las Granadinas elige nuevo primer ministro y Maduro pierde un aliado

El pequeño archipiélago caribeño de San Vicente y las Granadinas eligió a Godwin Friday como primer ministro, quien reemplaza a Ralph Gonsalves, una figura de la izquierda en el continente, que gobernó desde 2001 y era conocido por su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La isla cambia hacia un gobierno de centroderecha mientras Estados Unidos despliega en la región un operativo antidrogas dirigido especialmente contra el presunto narcotráfico proveniente de Venezuela, cuyo gobierno es acusado por Washington de liderar un cartel de drogas.

Friday ganó 14 de los 15 escaños parlamentarios para derrotar al "Camarada Ralph", como era conocido Gonsalves, un aliado cercano de líderes de izquierda en Latinoamérica, en particular del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, del cubano Miguel Díaz-Canel y de Maduro.

El exgobernante no ha hecho declaraciones tras su derrota en las elecciones, que puso fin a 25 años de gobierno, pero su hijo, el exministro de Finanzas Camilo Gonsalves, reconoció su derrota en su circunscripción.

Gonsalves era un aliado de Maduro en organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), e incluso lo ayudó a organizar en 2023 un encuentro con el presidente guyanés Irfaan Ali para discutir sobre la centenaria disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio rico en petróleo que es reclamado por Caracas.

El nuevo primer ministro es un historiador de 66 años que promete un mejor futuro para el archipiélago turístico, antigua colonia inglesa, con una población de 100.000 habitantes.

"Sé que somos un país pobre, pero podemos hacer mucho más con lo que tenemos que lo que estamos haciendo actualmente. Exhorto a todos a trabajar en ese sentido", declaró Friday poco después de haber jurado el cargo el viernes.