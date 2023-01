Rusos en Serbia amenazados por pronunciarse contra la guerra

En Belgrado, la capital de Serbia, a miles de kilómetros de Moscú, el largo brazo del Kremlin inquieta a los exiliados rusos opuestos a la invasión de Ucrania.

Desde el inicio del conflicto hace once meses, miles de rusos se radicaron en Serbia para escapar de la guerra y la represión y no sufrir las consecuencias de las sanciones económicas occidentales contra Rusia.

Pero en Serbia los rusos que critican la guerra enfrentan campañas de intimidación en línea, violencia física y amenazas abiertas.

Vladimir Volokhonskii, exfuncionario municipal de San Petersburgo, dijo que huyó de Rusia tras ser detenido por intentar organizar una manifestación contra la guerra.

En Belgrado continuó activo con protestas, recaudación de dinero para organizaciones y contactos con otros exiliados.

Recibió una advertencia estentórea en forma de la letra Z, un símbolo ruso de la guerra en Ucrania, pintada en un apartamento que frecuentaba en Belgrado.

"No sé qué pasará ahora", admitió Volokhonskii, de 44 años.

- Casablanca -

Miles de rusos se radicaron en Belgrado a pesar de que multitudes de serbios celebraron la invasión con manifestaciones de ultranacionalistas en apoyo del presidente ruso, Vladimir Putin.

En Belgrado se observan murales de Putin, del grupo mercenario Wagner y otras propagandas proguerra, mientras kioskos para turistas venden camisetas con la letra Z.

Pero bajo la superficie ha habido otros hechos más preocupantes.

Oficiales serbios y estadounidenses afirmaron que Wagner busca reclutar combatientes en el país, lo que generó la semana pasada una rara condena a Rusia por parte de las autoridades serbias.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, comparó a la capital con la película "Casablanca", en la que extranjeros viven en un mundo de intrigas y espionaje en Marruecos a la sombra de la Segunda Guerra Mundial.

"En Navidad y Año Nuevo, Belgrado era como Casablanca, no hay espía que no haya ocupado nuestros hoteles", afirmó Vucic. "Belgrado no había sido así desde la Segunda Guerra Mundial", dijo.

- Intimidación -

Pero para Volokhonskii y otros exiliados, el entorno puede ser de terror.

Durante meses, su nombre, fotos y detalles de su vida privada aparecieron numerosas veces en un canal de Telegram que suele compartir información sobre exiliados rusos en el país balcánico.

El canal "Águilas del Mal" es un foro conocido por exponer a rusos radicados en Serbia que han denunciado la guerra de Putin en Ucrania.

En el canal se les tilda de "traidores" y "degenerados", mientras enfrentan amenazas de violencia.

"¿Por qué (...) sigue caminando en Serbia sin que le rompan la cara?", se leyó en un reciente mensaje en el canal.

La fiscalía serbia confirmó a AFP que está al tanto del grupo y abrió una investigación sobre "varios mensajes" en el polémico canal.

El responsable de "Águilas del Mal" es Alexander Lysov, un ruso vinculado con Wagner y con nacionalistas serbios.

Lysov, quien ocupa una oficina en la sede de Wagner en San Petersburgo, dice que su red trabaja en "el campo informativo, humanitario y cultural", y niega que mande a otros a atacar a disidentes rusos en Serbia.

Pero admite no querer a los rusos que huyeron del país.

"Intentamos decirle al público que estas personas en Serbia no tienen derecho de representar al pueblo ruso", dijo Lysov a AFP.

"Ellos no están en contra de la operación militar especial rusa, sino contra Rusia misma", agregó.

- Amenazas -

Un video publicado recientemente mostró a Lysov conversando en las oficinas de Wagner con Damnjan Knezevic, el cabecilla serbio de un grupo ultracionalista pro Kremlin llamado Patrulla del Pueblo.

"Él me contactó por amigos mutuos y me pidió organizar un tour. Yo organizaría un tour así para cualquier residente de Serbia", indicó Lysov sobre el contacto.

La reunión coincidió también con la aparición de un mural de la Patrulla del Pueblo dedicado a Wagner este mes en el centro de Belgrado, donde miembros del grupo pisotearon una bandera azul y blanca utilizada por los opositores de la guerra.

Peter Nikitin, jefe de una asociación de disidentes rusos en Serbia, reconoció la bandera en un video del hecho y dijo creer que es la misma que fue robada a su grupo luego de que varios de sus miembros fueron golpeados por asaltantes desconocidos.

"Ahora sabemos quién lo hizo", dijo Nikitin a AFP.

Pese a las amenazas, los activistas dicen que continuarán pronunciándose.

"Varias personas (...) incluidos algunos serbios, me han enviado amenazas vagas", dijo Volokhonskii. "No puedo decir que me sienta seguro", agregó.