Rusia buscó canjear a exmarine estadounidense por ruso detenido en Alemania

Los esfuerzos de Estados Unidos para negociar la libertad de un exmarine detenido en Rusia en el marco del canje de la basquetbolista Brittney Griner se frustraron porque Moscú pidió liberar a un ruso preso por asesinato en Alemania, dijo un alto funcionario estadounidense.

El canje de Griner por el convicto traficante de armas ruso Viktor Bout generó interrogantes sobre por qué Washington no logró la liberación simultánea de Paul Whelan, un exinfante de marina acusado por Moscú de espionaje.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, fue consultado el domingo sobre informes de prensa de que las negociaciones no avanzaron por la demanda rusa de que fuera liberado Vadim Krasikov, un excoronel de la agencia nacional de espionaje de Rusia que cumple cadena perpetua por asesinato en Alemania.

Kirby reconoció en declaraciones a la cadena ABC que "hubo un reclamo de que querían a un señor Krasikov, que los alemanes tenían bajo custodia".

"Eso simplemente no se consideró como una oferta seria", dijo Kirby, quien describió a Krasikov como "un asesino".

Kirby le había dicho a CNN a fines de julio que incluir a Krasikov en cualquier tipo de acuerdo era "un intento de mala fe (por parte de Moscú) de evitar una oferta seria" del lado estadounidense.

El viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a comentar sobre el tema Krasikov.

Krasikov cumple cadena perpetua en Alemania por asesinar a un combatiente checheno en un parque de Berlín en 2019, un asesinato que, según las autoridades alemanas, fue ordenado por los servicios de inteligencia rusos.

Algunos diplomáticos estadounidenses creen que la demanda de la liberación de Krasikov surgió del presidente ruso Vladimir Putin, quien no quería darle un logro político al presidente estadounidense Joe Biden en un momento de feroz hostilidad por Ucrania, según informó The New York Times.

Roger Carstens, enviado presidencial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, le dijo a CNN que había hablado con Whelan el viernes, un día después del intercambio Griner-Bout.

Carstens señaló que Whelan expresó su "frustración" por lo ocurrido. "Le dije: 'Paul, tienes el compromiso de este presidente. El presidente está enfocado en esto. El secretario de Estado también. Ciertamente yo también, y te llevaremos a casa (...) Mantén la fe. Vamos a por ti", afirmó el alto diplomático.

El propio Putin dijo el viernes, durante una visita a Kirguistán, que es "posible" que haya más intercambios de prisioneros con Estados Unidos.