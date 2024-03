Rusia avanza sus peones en África con la partida de tropas de EEUU de Níger

Rusia avanza sus peones en África y consolida su posición frente a las potencias occidentales después de que la junta militar de Níger declarara "ilegal" la presencia de las tropas estadounidenses que desde 2012 cooperan con la lucha antiyihadistas.

La presencia rusa --que comenzó con el grupo paramilitar Wagner, una empresa dirigida por Yevgueni Prigozhin, quien falleció en un misterioso accidente de avión semanas después de amotinarse contra el Kremlin en 2023-- ahora está representada por Africa Corps.

Esta organización, que defiende los intereses rusos en el extranjero, se verá beneficiada con la ruptura del acuerdo de cooperación militar de la junta militar con Washington.

Para Christopher Faulkner, académico del US Naval War College, el centro de estudios de la marina estadounidense, hay algún tipo de "acuerdo en ciernes" entre Níger y Rusia.

"Rusia ha estado labrando una relación militar más estrecha con Níger desde el golpe" de julio de 2023, según Faulkner.

La junta reorientó su política exterior, comenzando con la ruptura de los acuerdos de cooperación militar con Francia, que había sido hasta entonces un aliado inquebrantable y los últimos soldados franceses abandonaron el país a finales de diciembre.

Después, Níger decretó que el gasto militar está exento del control presupuestario, algo que para Faulkner "aumenta las posibilidades de concluir un acuerdo con Rusia que sea difícil de comprobar".

- Una tendencia geopolítica -

Según una fuente militar europea, el fin de la fiscalización del gasto militar y la ruptura de los acuerdos con Estados Unidos fueron "condiciones previas" para un próximo acuerdo entre Níger y Rusia.

Varias fuentes declararon a AFP que hasta hace poco hubo un debate interno en Níger sobre si era pertinente una alianza con Rusia. Pero, esta alianza se enmarca en una tendencia geopolítica más amplia.

Los rusos ya están desplegados en Malí, tras un acuerdo sellado por la junta de gobierno con Wagner y al sur, en Burkina Faso, los militares en el poder aceptaron recibir apoyo de Moscú para "formación en logística y entrenamiento táctico" y si fuera necesario, los efectivos rusos "entrarían en terreno para combatir".

Níger, Malí y Burkina Faso emprendieron un camino similar acercándose a Rusia al tiempo que se alejan de las potencias occidentales y de las instancias internacionales como la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO).

- "Están para quedarse" -

Lou Osborn, de la oenegé All Eyes on Wagner, afirma que la primera fase del aumento de la influencia rusa en África no fue un proceso abierto y en eso, Wagner "fue muy útil".

"Ahora los rusos están establecidos de una forma más oficial. En el Sahel o en República Centroafricana, se publican fotos de las delegaciones rusas. El mensaje es que están para quedarse", señaló la investigadora.

Estados Unidos tiene 1.100 soldados desplegados para la lucha antiyihadista en Níger desde 2012 y construyó una base de drones que costó decenas de millones de dólares en el norte de este país africano, uno de los más pobres del mundo.

Abandonar Níger implicaría dejar atrás estas instalaciones y el Departamento de Estado expresó el lunes que espera "aclaraciones" sobre los "próximos pasos".

Estados Unidos "expresó su preocupación sobre la posible relación de Níger con Rusia y con Irán", afirmó por su parte la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh.

En el intertanto, Rusia va a aprovechar cualquier oportunidad.

"Su campaña para tranquilizar a sus aliados y ampliar sus relaciones, como en Burkina Faso y ahora en Níger, muestra el valor que Moscú otorga a su influencia en África", señaló Faulkner.

Pero la guerra en Ucrania limita las opciones de Moscú, ya que mediante Africa Corps el ejército ruso está asumiendo el despliegue de contingentes que antes aseguraba Wagner, señaló Raphael Parens, del Foreign Policy Research Institute (FPRI), con sede en Estados Unidos.

Rusia está "probablemente interesada en un acuerdo con Níger, pero su capacidad de apoyar la operación con una fuerza militar es un tema aparte", indicó.