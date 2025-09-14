Rumania alerta de que la intrusión de un dron ruso plantea un "nuevo desafío" de seguridad

Rumania, país miembro de la OTAN, condenó este domingo la intrusión de un dron ruso en su espacio aéreo durante un ataque en Ucrania y alertó de que las acciones de Moscú suponen un "nuevo desafío" para la seguridad en el mar Negro.

La incursión del sábado por la noche en Rumania se produce cuatro días después de que Polonia denunciara la entrada en su territorio de 19 aparatos rusos, que fueron derribados con ayuda de la OTAN.

Rumania "condena firmemente las acciones irresponsables de la Federación de Rusia y subraya que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro", declaró su Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Este tipo de incidentes demuestran la falta de respeto de la Federación de Rusia por el derecho internacional", añadió.

La ministra de Relaciones Exteriores rumana, Toiu Oana, informó en la televisión provada Digi 24 que el embajador ruso en Bucarest, Vladimir Lipaev, había sido convocado para "comunicar claramente la protesta de Rumania" por la intrusión del dron.

Tanto Rumania como Polonia, que además de la OTAN forman parte de la Unión Europea (UE), están en estado de alerta.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, criticó a su vez como "inaceptable" la incursión de un dron ruso en Rumania.

"La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos es otra infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE", escribió en X. "Esta continua escalada imprudente amenaza la seguridad regional", subrayó.

La intrusión de drones en Polonia fue la primera de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

- Apoyo alemán -

Fragmentos de drones ya se estrellaron en Rumania desde el inicio del conflicto.

El artefacto que entró el sábado no sobrevoló áreas pobladas y no supuso una amenaza inminente a la población, indicó el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

El aparato sobrevoló "durante unos 50 minutos, desde el noreste de [la población de] Chilia Veche hasta el suroeste de Izmail, y abandonó el espacio aéreo nacional cerca de la localidad de Pardina, en dirección a Ucrania", describió.

"Los pilotos recibieron autorización para derribar el objetivo, pero en el momento en que establecieron contacto directo, evaluaron los riesgos colaterales y decidieron no abrir fuego", añadió.

Los pilotos están autorizados a derribar drones que violen el espacio aéreo nacional desde la aprobación en febrero de una ley en ese sentido.

Las aeronaves rumanas recibieron ayuda de sus aliados alemanes con "dos aviones Eurofighter Typhoon" que vigilaron la zona, detalló el ministerio.

La ministra de Relaciones Exteriores rumana, Toiu Oana, declaró anoche en X que "plantearía la cuestión de las acciones de Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, instando al estricto cumplimiento de las sanciones internacionales".

El presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó el sábado nuevas sanciones a Rusia a que la OTAN deje de comprar petróleo ruso.