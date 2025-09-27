Restablecen la electricidad tras un fallo en una importante región turística de México

Autoridades mexicanas reportaron el viernes el restablecimiento al 100% del servicio eléctrico en amplios sectores del sureste del país, luego de que un fallo en una línea de interconexión dejara sin electricidad a 2,3 millones de personas en ciudades como la turística Cancún.

Unas seis horas después del apagón registrado hacia las 14H00 locales (20H00 GMT), el suministro se había restablecido por completo en la mayoría de las localidades afectadas en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que conforman una de las joyas turísticas de este país de 130 millones de habitantes.

Sin embargo, en el balneario caribeño de Cancún, visitado anualmente por millones de viajeros, alrededor del 50% de la población permanecía sin electricidad, informó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la red social X.

"Fueron 2.300.000 ciudadanos los usuarios afectados", dijo a la prensa Héctor López, director de operaciones de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La falla sacó de servicio 16 unidades generadoras y colapsó el tráfico vehicular y las comunicaciones.

"Los semáforos dejaron de funcionar y se desató un gran caos. Solo las gasolineras y los comercios que tenían plantas eléctricas siguieron operando, pero otros negocios tuvieron que cerrar porque no tenían forma de procesar los pagos", relató un colaborador de la AFP en Cancún.

El servicio de telefonía quedó interrumpido durante más de dos horas en algunos barrios de esa ciudad.

El jefe de operaciones de la CFE aseguró no tener reportes de afectación en el suministro de agua potable ni en hospitales.

México tiene un robusto sistema de interconexión, que sin embargo no está exento de fallos.

En junio de 2022, un accidente durante trabajos de mantenimiento dejó sin electricidad a 1,3 millones de personas también en la Península de Yucatán.

El incidente, que involucró a un trabajador, sacó de operación seis líneas de alta tensión e interrumpió el suministro durante casi dos horas.