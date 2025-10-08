Rescatan a todos los excursionistas atrapados a los pies del Everest, según medios

Todos los excursionistas que quedaron atrapados el pasado fin de semana por las fuertes nevadas en el lado tibetano del monte Everest, en el oeste de China, fueron rescatados, informó la prensa estatal.

En total, 580 alpinistas y más de 300 guías y acompañantes se habían agrupado en la pequeña ciudad de Qudang para refugiarse, precisó la agencia oficial china Xinhua, citando a las autoridades locales.

Cientos de escaladores quedaron bloqueados por las inclemencias meteorológicas durante el fin de semana pasado en el valle o en los campamentos situados en las alturas, al pie del Everest.

Las autoridades pusieron en marcha operaciones de rescate en las que participaron cientos de personas, con la ayuda de caballos y yaks.

Los visitantes acudieron en masa desde mediados de la semana pasada a las montañas del oeste de China con motivo de los ocho días de vacaciones nacionales que terminan el miércoles.

Esta época registra un aumento considerable de la actividad turística.