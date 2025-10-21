Reconstruir Siria costará 216.000 millones de dólares, estima el Banco Mundial

El coste de la reconstrucción de Siria después de 13 años de guerra civil podría superar los 216.000 millones de dólares, estimó el Banco Mundial (BM) en un informe publicado el martes.

Esta reconstrucción es uno de los principales retos de las nuevos líderes islamistas de Siria, que tomaron el poder en diciembre de 2014 después de deponer a Bashar al Asad.

"Los desafíos que se avecinan son inmensos, pero el Banco Mundial está dispuesto a trabajar junto al pueblo sirio y la comunidad internacional para apoyar la recuperación y la reconstrucción", declaró Jean-Christophe Carret, director de la División de Medio Oriente del BM.

Según el reporte, "se estima que los costos de reconstrucción superarán los 216.000 millones de dólares, tras más de 13 años de conflicto", afirmó.

La guerra, que dejó medio millón de muertos, "devastó la economía siria, con una caída del PIB real de casi el 53% entre 2010 y 2022", dijo Carret.

El nuevo gobierno sirio, presidido interinamente por Ahmed al Sharaa, confía en las ricas monarquías del Golfo para rehabilitar las infraestructuras.

De hecho, ya firmaron acuerdos de inversión con varios países de la región, como Arabia Saudita, Catar y Turquía.

Según el informe, la infraestructura representa el 48% de los daños totales, seguida de los edificios residenciales y los edificios no residenciales.

El Banco Mundial estima que los costos de reconstrucción serán diez veces superiores al PIB proyectado de Siria para 2024.