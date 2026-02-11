Rechazan los cargos contra legisladores demócratas que Trump quería encarcelar

Fiscales estadounidenses no lograron imputar el martes a seis legisladores demócratas que habían llamado a miembros de las fuerzas armadas a negarse a acatar órdenes ilegales, algo que enfureció al presidente Donald Trump, informaron medios locales.

Fuentes dijeron a los diarios New York Times y Washington Post que un gran jurado federal, integrado por habitantes de Washington, rechazaron los intentos del Departamento de Justicia de imputar a los congresistas demócratas

En un video divulgado en noviembre en redes sociales, los demócratas llamaron a los militares a "rechazar órdenes ilegales".

Participaron en el video el senador Mark Kelly -un exmilitar y exaustronauta- y los congresistas Elissa Slotkin, Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan y Maggie Goodlander.

Slotkin reafirmó el martes en un comunicado que el video de 90 segundos "simplemente cita la ley", y que espera que la decisión del gran jurado "ponga fin de una vez a esta investigación politizada".

El Washington Post destacó que es "sumamente raro" que fiscales federales fracasen con un gran jurado porque "solo tienen que convencer a una mayoría de los integrantes de que hay causa probable de que se cometió un crimen, un umbral relativamente bajo".

Los seis legisladores, todos los cuales han servido en las fuerzas armadas o agencias de espionaje, no precisaron cuáles órdenes rechazar.

Sin embargo, Trump ha recurrido insistentemente a las fuerzas armadas en su actual mandato, tanto dentro como fuera del país.

El republicano envió a la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses para apoyar su arremetida contra la inmigración, pese a la oposición de autoridades locales.

También ha ordenado ataques en el exterior contra Nigeria, Irán y una serie de operaciones contra barcos que supuestamente transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, que han dejado al menos 130 muertos, y que expertos califican como ilegales.

Trump criticó duramente el mensaje de los congresistas en su plataforma Truth Social, y llegó a afirmar que su comportamiento era "¡sancionable con la MUERTE!".

Adicionalmente, el Pentágono dijo en noviembre que consideraría una corte marcial contra Kelly.

Ese mismo mes, legisladores demócratas acusaron a Trump de utilizar al FBI para "intimidar" a miembros del Congreso, y que ese organismo solicitó entrevistarlos por criticar al presidente.