Rebecca Hall y Gael García Bernal desafían la inmortalidad en Cannes

En una sociedad futurista donde la muerte es opcional, una mujer de 250 años decide que ya no quiere seguir viviendo. Con Rebecca Hall y Gael García Bernal, "The end of it", presentada en Cannes, explora la obsesión contemporánea por detener el tiempo.

Detrás de esta fábula de ciencia ficción está la directora catalana Maria Martínez Bayona, que imagina un mundo donde la humanidad consiguió derrotar el envejecimiento, pero no el vacío existencial.

"La muerte es lo que nos da la urgencia de aprender, de madurar. Es un motor de vida", señala a AFP Martínez Bayona, que estrena su primer largometraje en el festival francés.

La idea de la película nació después de que la realizadora leyera un artículo que afirmaba que la primera persona que podría llegar a vivir 150 años ya había nacido.

"Primero me pareció fascinante", recuerda. Pero a medida que imaginaba una sociedad donde la muerte dejara de ser inevitable, comenzaron a surgir preguntas más inquietantes sobre la forma en que los seres humanos vivirían, amarían o encontrarían sentido a sus vidas.

"¿Qué pasa si acabamos derrotando la muerte? La última frontera de la humanidad es justamente esa. Y si llegamos a ese punto, ¿qué pasa con la vida? ¿Cómo nos relacionamos?", se interroga Martínez Bayona.

- El hastío de vivir para siempre -

En "The end of it", la vida eterna se logra mediante la limpieza de sangre, el reemplazo óseo y con sofisticados tratamientos médicos.

La protagonista, interpretada por la actriz británico-estadounidense Rebecca Hall, es una artista que decide abandonar todos esos protocolos el día de su cumpleaños número 250, cuando comprende que la inmortalidad ha vaciado de sentido su existencia.

"Lo tengo todo, ya hice todo y ya vi todo", dice Claire, el personaje de Hall antes de anunciar una decisión impensable en ese mundo: morir.

"Claire vive en medio de lo absurdo y quiere parar", explica Martínez Bayona.

Su decisión desconcierta a quienes la rodean, especialmente a su marido, Diego, interpretado por el mexicano Gael García Bernal, incapaz de comprender por qué alguien renunciaría a una existencia aparentemente perfecta.

Paradójicamente, el personaje más empático de la historia termina siendo Sarah, la asistente de inteligencia artificial de Claire, interpretada por la estadounidense Beanie Feldstein.

"Me interesaba que la inteligencia artificial fuera casi más humana que los propios humanos", apunta la directora. "Sarah es realmente la única amiga y confidente que tiene Claire".

- Un futuro que habla del presente -

Aunque el filme transcurre en un futuro imaginario, la directora insiste en que habla directamente de la sociedad contemporánea y de la obsesión por borrar las huellas del tiempo.

"Hay muchos elementos, esta obsesión por estar en una edad y no movernos de ahí, una obsesión por cómo nos vemos, por cómo erosionar las arrugas", afirma.

Rodada en inglés, la película mezcla ciencia ficción, drama familiar y humor negro en un universo donde las fronteras culturales parecen haberse diluido.

Formada en la National Film and Television School de Londres, ciudad donde vive actualmente, Martínez Bayona (Reus, 1989) reconoce que trabajar con un elenco de este nivel en su primera película fue "un regalo y un reto".

"Son actores increíbles, que lo dan todo", sostiene.

Tras años de financiación complicada y un rodaje exigente, la realizadora asegura que su participación en Cannes, donde figura fuera de competición, llegó como una recompensa inesperada.

"Fue un shock", recuerda. "Acabábamos de terminar la película y sentí que era una manera muy bonita de cerrar el proceso".