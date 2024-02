Putin dice a Occidente que es "imposible" derrotar a Rusia en Ucrania

El presidente Vladimir Putin dijo a Occidente que es "imposible" una derrota de Rusia en Ucrania, en una larga entrevista con el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson, transmitida este jueves.

Carlson, cercano al candidato a la Casa Blanca y expresidente republicano Donald Trump, hizo pocas preguntas difíciles y escuchó los puntos de vista de Putin sobre la historia rusa, retratando al país como una víctima de las traiciones occidentales.

El presidente ruso defendió su decisión de invadir Ucrania en febrero de 2022 y dijo que Occidente ahora se da cuenta de que Rusia no será derrotada, a pesar de la ayuda de Estados Unidos, Europa y la OTAN a Kiev.

"Ha habido alboroto y gritos sobre infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla pero ahora aparentemente se están dando cuenta de que es difícil lograrlo, si es que es posible. En mi opinión, es imposible por definición", afirmó. "Nunca va a ocurrir".

Aprovechó además para transmitir un mensaje al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos, bajo influencia de Trump, son cada vez más reacios a seguir respaldando a Ucrania con armas y ayuda militar.

"Le diré lo que estamos diciendo sobre este asunto y lo que estamos transmitiendo a los líderes estadounidenses. Si realmente quieren dejar de combatir, deben dejar de suministrar armas", dijo.

A la pregunta de si Moscú consideraría invadir otros países de la región como Polonia y Letonia, que son miembros de la OTAN, o en general en todo el continente europeo, Putin respondió que "no tenía interés".

"¿Puede imaginar un escenario en el que envíe tropas rusas a Polonia?", le preguntó Carlson. "Sólo en un caso, si Polonia ataca a Rusia", respondió Putin. Y añadió: "No tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni ningún otro lugar. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Sencillamente, no tenemos ningún interés".

Además descartó que las relaciones entre Washington y Moscú vayan a cambiar con la elección de un nuevo presidente estadounidense el 5 de noviembre, probablemente en un duelo entre el demócrata Joe Biden y Trump.

"¿Acabas de preguntarme si viene otro líder y cambia algo? No se trata del líder. No se trata de la personalidad de una persona en particular", contestó en la entrevista, grabada el martes.

- "Ningún tabú" -

Carlson no hizo preguntas a Putin sobre su relación con Trump.

Cuando era presidente y desde que fue derrotado por Biden en las presidenciales de 2020, Trump ha elogiado reiteradamente a Putin.

El magnate republicano no ha condenado la invasión de Ucrania y afirma en sus mítines que si fuera reelegido podría resolver la guerra en "24 horas", aunque sin decir cómo.

Por el contrario Biden ha calificado a Putin de "criminal de guerra" y convertido el respaldo al gobierno ucraniano en una de las prioridades de su presidencia.

En la entrevista de más de dos horas con el ex presentador de Fox News, Putin también estimó que "se puede alcanzar un acuerdo" sobre el periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido desde hace casi un año.

"No hay ningún tabú para resolver este asunto. Estamos dispuestos a solucionarlo, pero hay ciertos términos que se están discutiendo a través de los canales de los servicios especiales. Creo que se puede alcanzar un acuerdo", declaró.