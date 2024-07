"Proyecto 2025", el programa ultraconservador que promete una "revolución" en EEUU

A inicios de la semana, el Partido Republicano adoptó su programa político para un eventual próximo gobierno, pero es otra hoja de ruta, mucho más radical e impulsada por los más cercanos a Donald Trump, la que genera debate.

Titulado "Proyecto 2025", este plan de 887 páginas fue confeccionado por la Heritage Foundation, un centro de pensamiento conservador muy influyente en Washington.

En especial, prevé reformar el estatuto del funcionario federal, hasta ahora protegido de las alternancias del poder político, lo que podría permitir a Trump, en caso de volver a la Casa Blanca en 2025, posicionar a ultraconservadores leales en cargos estratégicos.

El texto también propone reestructurar agencias federales para centralizar el poder ejecutivo en la Casa Blanca y permitir así la puesta en marcha de una política muy conservadora en temas que van desde la inmigración hasta el aborto.

Los opositores al expresidente republicano lo critican pues ven en el texto una recopilación de ideas autoritarias y de extrema derecha.

Entre las medidas más criticadas están la de crear una "vigilancia del aborto" a escala estatal, prohibir la píldora abortiva usada para la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo y limitar el uso de la píldora del día después.

O incluso, las que apuntan a poner fin a todos los programas de energías limpias o que promueven una explotación aún más agresiva de los combustibles fósiles.

- Argumento de campaña para Biden -

"Estamos en la senda de una segunda revolución estadounidense, que tendrá lugar sin derramamiento de sangre, si la izquierda no se opone", declaró Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, a principios de julio a propósito de una decisión reciente de la Corte Suprema al reconocer una extensa inmunidad al expresidente.

Sus comentarios fueron fuertemente rechazados por algunos políticos.

Frente a la polémica que rodea al "Proyecto 2025", Donald Trump ha tomado distancia con respecto al texto.

"No lo he visto, no tengo idea de quién está detrás", aseguró el candidato en su red Truth Social, al declarar que el programa apoyado por el Partido Republicano no tenía "nada que ver" con el de la Heritage.

En 2022, en una cena organizada por Heritage Foundation, el multimillonario dijo sin embargo que el trabajo realizado entonces por esta organización sentaría las bases "para lo que hará nuestro movimiento" durante un segundo mandato.

Si la hoja de ruta adoptada en la convención republicana en Milwaukee muestra posiciones mucho más moderadas, en especial sobre el aborto, el "Proyecto 2025" retoma múltiples ideas expuestas por Donald Trump.

Por ejemplo, el desmantelamiento del Departamento de Educación, o reformar el gobierno federal al que acusa de ser instrumentalizado contra los conservadores, o incluso realizar arrestos y deportaciones masivas de migrantes en situación irregular.

Su rival, el demócrata Joe Biden no tardó en hacer de este plan un elemento central de su campaña al acusar a Trump de tratar de esconder sus lazos con el texto, que según él es suficiente para "aterrorizar" a todos los electores.

Los demócratas señalan a varios miembros del círculo cercano del magnate republicano por su relación o participación en la elaboración del "Proyecto 2025".

Entre ellos, Stephen Miller, principal exconsejero de Trump, o incluso Ben Carson y Christopher Miller, exmiembros de su gabinete.

En Milwaukee, donde tiene lugar la convención republicana, el Partido Demócrata además hizo instalar una decena de afiches denunciando "el terrorífico programa del Proyecto 2025" de Trump y de su compañero de fórmula J.D. Vance.

Los comentarios demócratas son "desinformación", criticaron el lunes los voceros de Heritage Foundation en Milwaukee.