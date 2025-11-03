Protestas y reclamos de justicia por el asesinato de un alcalde en México

Cientos de personas protestaron y exigieron justicia este domingo por el asesinato de un alcalde la noche anterior durante un evento público en Michoacán, un estado en el oeste de México golpeado por el narcotráfico.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado a balazos durante un evento del Día de Muertos pese a que contaba con protección oficial desde diciembre del año pasado.

Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Denunciaba constantemente, en entrevistas y en sus redes sociales, la situación de violencia del narcotráfico que había en lugar.

Este domingo, cientos de personas se dieron cita en Uruapan -epicentro de la producción de aguacate en Michoacán- para el funeral del alcalde, quien fue despedido entre música de mariachi y aplausos.

Más tarde, varios habitantes marcharon gritando "¡Justicia!" y "¡Uruapan se levantó!". Otros manifestantes cargaban pancartas que decían "México está de luto".

En Morelia, capital de Michoacán, decenas de personas protestaron y acusaron la inacción del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

"¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!", gritaron varios de ellos mientras marchaban en el centro histórico de la ciudad.

Algunos ingresaron al palacio de gobierno del estado en esa misma ciudad, donde causaron destrozos.

- Protección insuficiente -

Tras el asesinato de Manzo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, convocó a una reunión con su gabinete de seguridad la mañana de este domingo.

Más tarde, el secretario de seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, dijo en rueda de prensa que Manzo "contaba con protección asignada desde diciembre pasado" y que "en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional".

"La Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal", añadió.

En septiembre, Manzo había pedido apoyo del gobierno federal en el municipio.

"Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal", dijo en sus redes sociales. "No queremos ser un alcalde asesinado más que se encuentre en la estadística", declaró.

Harfuch dijo que hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación por el crimen.

Por su parte, Sheinbaum condenó el asesinato en su cuenta de X.

"Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la estrategia de seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más", dijo.

- Ola de violencia -

Michoacán es un estado del oeste de México del tamaño de Costa Rica y con costa al Pacífico. Es un importante productor de aguacate, principalmente de exportación hacia Estados Unidos, y de otros frutos como el limón.

En el estado operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesinato del alcalde ocurrió pocos días después de que el líder de los productores de limón de Michoacán, Bernardo Bravo, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había pedido seguridad para que jornaleros y productores trabajaran con tranquilidad.