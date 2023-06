Presidente de Cuba y la Unesco pedirán a la UE reconducción de programa cultural

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, acordaron este jueves pedir "conjuntamente" a la Unión Europea (UE) que prolongue la financiación de un programa para impulsar el sector cultural en el Caribe, indicaron fuentes de la institución.

El programa Transcultura, dotado con unos 15,5 millones de dólares financiados por la UE, apoya desde 2020 a artistas y empresarios del sector cultural en 17 países del Caribe, pero debe terminarse a finales de 2023, explicó a AFP un responsable del organismo de la ONU para la Cultura.

"En vista de su éxito, acordaron abogar conjuntamente ante la UE para que continúe en los próximos años", agregó esta fuente, precisando que durante la reunión también abordaron los "progresos" realizados en la "restauración" de la Ciudad Vieja de La Habana, patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

El presidente cubano calificó en su cuenta Twitter de "cordial" el encuentro con Azoulay en la sede del organismo en París, a quien agradeció "la colaboración de la Unesco con Cuba, en especial el apoyo recibido tras el paso del huracán Ian" en septiembre de 2022.

El dirigente comunista continúa en Francia una gira por Europa que ya le llevó a Italia, Serbia y la Ciudad del Vaticano, donde se reunió con el papa Francisco. En la capital francesa, participó en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que finaliza viernes.

El objetivo del evento es revisar la arquitectura financiera internacional que nació con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, cuando la prioridad era reconstruir Europa, para adaptarla a los retos del siglo XXI, como el cambio climático.

Los países en desarrollo consideran difícil acceder a las financiaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que necesitan para enfrentar olas de calor, sequías e inundaciones, así como para salir de la pobreza.

"No pasemos a la historia como los líderes que pudimos marcar la diferencia en el destino común y fuimos incapaces de lograrlo. No ignoremos las alertas, no subestimemos las urgencias", advirtió el presidente cubano, que criticó un "obsoleto" e "injusto" sistema financiero internacional.

En París, también mantuvo encuentros con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según imágenes difundidas por la presidencia cubana en las redes sociales.

"Reencuentro con el presidente cubano, retomando el diálogo con el país y los temas bilaterales que fueron abandonados en los últimos años", tuiteó Lula.