Policía pakistaní suspende intento de detener a ex gobernante Khan

La policía de Pakistán no logró detener este miércoles al ex primer ministro Imran Khan y puso fin al asedio de su residencia tras violentos enfrentamientos con sus partidarios.

Periodistas de AFP y testigos cerca de la residencia de Khan en el pudiente barrio de Zaman Park, en Lahore, dijeron que la policía y paramilitares se retiraron después de abandonar sus bloqueos de carretera y puestos de control.

Expulsado del poder por una moción de censura en abril y tiroteado en un mitin el año pasado, Khan combate una serie de investigaciones judiciales a la vez que presiona para celebrar elecciones anticipadas en octubre.

El exjefe de gobierno aseguró que el gobierno lo quiere detener para impedir que participe en las elecciones de este año.

"La razón por la que ocurre esto no es porque yo haya violado alguna ley. Ellos me quieren encarcelar para que no participe en las elecciones", declaró a AFP luego de que la policía se retiró de su casa.

Desde el martes, la policía ha usado cañones de agua y gases lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud, con la que mantuvo enfrentamientos a lo largo de toda la noche y madrugada.

Poco antes del amanecer del miércoles, Khan publicó un video donde aparece sentado en un escritorio, con latas de gas lacrimógeno enfrente, y custodiado por banderas de Pakistán y de su partido Movimiento por la Justicia.

"Le digo a la nación entera que están preparados otra vez, vuelven a mí otra vez", dijo. "La forma en que la policía atacó a nuestro pueblo (...) No hay precedentes para esto", denunció.

El subinspector general de la policía, Syed Shahzad Nadeem Bukhari, dijo a la prensa que sus hombres estaban allí "para ejecutar órdenes y arrestar" a Khan.

El ex dirigente de 70 años ha abogado inquietud por su seguridad para saltarse varias citas judiciales vinculadas para declarar por unos regalos recibidos durante su mandato que no declaró.