Policía detiene en Nueva York a hombre que arrojó artefacto incendiario cerca de protesta anti-musulmana

La policía de Nueva York detuvo el sábado a un hombre que arrojó lo que parecían ser dos artefactos incendiarios caseros cerca de manifestantes de extrema derecha que protestaban frente a la residencia del alcalde de la ciudad, constataron periodistas de la AFP.

La comisionada de la policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dijo que los artefactos contenían tuercas, pernos y tornillos, así como una mecha, pero aún no estaba claro si se trataba de artefactos explosivos improvisados funcionales o de imitaciones falsas.

Tisch añadió que no había indicios de que el incidente estuviera relacionado con las hostilidades en curso en Irán.

El influencer de extrema derecha Jake Lang se manifestaba contra la supuesta "islamización" y reclamaba el fin de la "oración musulmana en espacios públicos" en Nueva York frente a Gracie Mansion, la residencia del alcalde Zohran Mamdani, que es musulmán.

Su protesta reunió a unas 20 personas, según la policía, mientras que los manifestantes contrarios eran aproximadamente 125.

Un hombre vestido con una sudadera oscura con capucha y pantalones cargo beige recibió de manos de un compañero activista un dispositivo envuelto en cinta adhesiva que desprendía humo. Lo dejó caer cerca de una fila de policías antes de saltar una barrera de seguridad.

El sujeto también lanzó un artefacto similar cerca del grupo de manifestantes de Lang.

"Testigos informaron haber visto llamas y humo mientras viajaba por el aire antes de impactar contra una barrera a pocos pies de los agentes", dijo Tisch en una rueda de prensa, identificando al sospechoso como Amir Balat, de 18 años.

Instantes después, él y otro hombre fueron detenidos por agentes que se encontraban desplegados cerca de la protesta.

El hombre, aparentemente un manifestante contrario a Lang, gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande"), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

"Acudió la brigada de desactivación de explosivos y... sobre la base de un examen preliminar y de imágenes de rayos X, los artefactos, que eran un poco más pequeños que un balón de fútbol, parecían ser un frasco envuelto en cinta adhesiva negra", añadió la comisionada.

Una persona del grupo de Lang usó gas pimienta contra un manifestante contrario y fue detenido, dijo Tisch, agregando que hubo otros tres arrestos por alteración del orden público.