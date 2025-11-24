Pedro Sánchez sigue creyendo en la inocencia del fiscal general español pese a su condena

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este domingo que sigue creyendo en la "inocencia" del fiscal general del Estado, quien fue condenado por violar el secreto judicial, al mostrar su "discrepancia" con el fallo si bien dijo respetarlo.

"En una sociedad democrática como la que vive España (...) podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia, y yo la manifiesto, y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general", aseveró el dirigente socialista en rueda de prensa en Johannesburgo, donde asistió a la cumbre del G20.

"Nosotros respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera", aunque "lamentamos este fallo", subrayó Sánchez, en su primera reacción a la condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda, García Ortiz fue condenado el jueves por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa por violar el secreto judicial, por haber filtrado información del novio de una figura de la oposición de derecha sospechoso de fraude fiscal.

Sánchez, que durante el inédito proceso al fiscal general siempre defendió su inocencia, dijo que su Gobierno pondrá en "marcha el procedimiento para sustituir y para nombrar a un nuevo fiscal general".

Dijo que también esperará a que se comunique la sentencia detallada, ya que el jueves solo se divulgó la condena, para estudiarla y ver si tiene elementos "controvertidos" que pueden ameritar recurrir ante otras instancias, como el Tribunal Constitucional.

Sánchez se mostró comedido en comparación con ministros de su Gobierno, irritados por la sentencia, como la número tres de su gobierno, Yolanda Díaz, perteneciente a la plataforma de izquierda radical Sumar, quien acusó al Supremo de haber suspendido "sus funciones constitucionales para directamente intervenir en política" contra el Ejecutivo.

Tras la condena, la oposición de derecha exigió una vez más la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones, al considerar que el fiscal "se prestó a ser un peón en la estrategia del Ejecutivo", según dijo el líder del Partido Popular (conservador), Alberto Núñez Feijóo.

El fallo contra al fiscal general es un duro golpe para Sánchez, debilitado por varias otras causas judiciales contra miembros de su entorno, como su esposa Begoña Gómez, su hermano David o antiguos aliados políticos como su exministro y cercano colaborador José Luis Ábalos.