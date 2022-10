Ordenan el cierre de 86 emisoras radiales en lo que va de 2022 en Venezuela

Un total de 86 emisoras de radio regionales cerraron desde enero de 2022 en Venezuela por instrucciones de la autoridad de las telecomunicaciones (Conatel), que alega en su mayoría vencimiento de concesiones, denunció este sábado el principal sindicato de la prensa.

“La naturaleza de las radios que van siendo cerradas es variada, hay muchas emisoras que son cristianas, poquitas comunitarias, comerciales y musicales”, dijo a la AFP el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz.

“Un solo caso que era netamente informativa. Nosotros no hemos podido identificar una actuación motivada para generar censura en los contenidos de las radios, no podemos decir que no ocurra, pero tampoco podemos decir que lo que está movilizando los cierres sea censura a los contenidos”, continuó.

El ente regulador no se ha pronunciado sobre los cierres de estas emisoras.

No obstante, el SNTP señaló en un informe previo que Conatel “estaría alegando como causa el vencimiento de las concesiones o la extinción de las mismas”, y para la renovación de licencias está poniendo condiciones y requisitos “inviables para los operadores”.

También existe una “ausencia de respuesta frente a la solicitudes de renovación y habilitación”.

El cierre de emisoras ha afectado a 16 de los 24 estados que tiene el país, siendo Zulia (oeste) el más perjudicado con 26 radios sacadas del aire.

En muchos de los casos el cese de transmisiones no son informados públicamente debido a que los dueños de las emisoras temen a “represalias” o intentan negociar con la autoridad reguladora.

En Venezuela, medios críticos, nacionales e internacionales, han perdido espacios en los más de 22 años de gobiernos chavistas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ubica a Venezuela en el último lugar del continente en cuanto a libertad de prensa, y Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado una política estatal de “hegemonía comunicacional” y “restricción de la información” en el país.