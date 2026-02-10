Opositor aliado de nobel Machado inicia arresto domiciliario tras pedir elecciones en Venezuela

Un cercano aliado de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue llevado este martes a su residencia para cumplir arresto domiciliario tras ser detenido nuevamente por manifestar y exigir elecciones en una breve excarcelación.

Juan Pablo Guanipa, exparlamentario de 61 años, pasó casi nueve meses en prisión acusado de conspiración.

En las casi 12 horas que estuvo en libertad el domingo, visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada, gritó consignas frente a la temida cárcel del Helicoide y exigió nuevas elecciones.

Poco antes de la madrugada, fue detenido nuevamente. La fiscalía argumentó que violó su libertad condicional y solicitó casa por cárcel.

"Está en mi casa en Maracaibo", escribió Ramón Guanipa en la cuenta del dirigente en X. "Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos".

Guanipa queda de nuevo detenido en momentos que se espera que el Parlamento apruebe una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.

La impulsa la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Unos 40 familiares de presos políticos protestaron este martes frente la sede de la Asamblea Nacional para exigir celeridad en la aprobación de la ley, que pasa por un proceso de consulta público antes del segundo y definitivo debate.

"¡Amnistía ya!", pedían. "¡Ninguno delincuente, todos son inocentes".

La sesión parlamentaria de este martes, en la que estaba prevista la aprobación de la amnistía para la inmediata liberación de los presos políticos, fue suspendida la víspera.

El aplazamiento solo logra "prolongar el dolor de las víctimas", protestó Andreína Baduel, al frente del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

"La ley no garantiza que haya justicia por eso estamos aquí", añadió. El nuevo arresto de Guanipa "es un mensaje ejemplarizante... en Venezuela persiste el terrorismo de Estado", afirmó.

Baduel es hija del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa de Hugo Chávez y fallecido en prisión en 2021. Tiene además un hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde hace cinco años acusado de terrorismo.

La sesión parlamentaria del jueves se mantiene, en coincidencia con una marcha convocada por el chavismo a propósito del día de la juventud.

- "Ni uno ni dos, que sean todos" -

Ramón Guanipa agradeció las gestiones del gobierno estadounidense "por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

Delcy Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Además de la amnistía, cedió control en el petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones diplomáticas, rotas en 2019 por Maduro.

La mandataria -que ha recibido juramento de lealtad y subordinación de la Fuerza Armada- comenzó el 8 de enero un proceso de excarcelaciones de presos políticos, que avanza lentamente.

Van 426 excarcelados hasta el lunes de mañana, según la ONG Foro Penal.

La protesta cerca del Palacio Legislativo se encontró con un contingente grande de policías antimotines.

Los familiares llevaban banderas y carteles con fotos de sus familiares presos junto a la leyenda "libertad".

"Los familiares seguimos esperando la libertad de todos los presos políticos", "Ni uno ni dos, que sean todos", coreaban.

El proceso de consultas de la ley de amnistía incluyó a dirigentes políticos de oposición, a decanos de las facultades de Derecho del país y a miembros del poder judicial. Hasta ahora no hubo una reunión con familias.

"Esa ley no va con ellos porque ninguno es culpable", dijo a la AFP Freddy García, de 72 años, cuyo hermano, de 70, estuvo preso desde 2024 tras las cuestionadas elecciones de Maduro y fue excarcelado el sábado. Igual decidió protestar.