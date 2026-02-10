Opositor aliado de Machado inicia arresto domiciliario tras pedir elecciones en Venezuela

Un cercano aliado de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue llevado este martes a su residencia para cumplir arresto domiciliario tras ser detenido nuevamente por manifestar y exigir elecciones en Venezuela en una breve excarcelación.

Juan Pablo Guanipa, exparlamentario de 61 años, fue liberado el domingo luego de pasar casi nueve meses preso acusado de conspiración.

En las casi 12 horas que estuvo en libertad visitó familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada, gritó consignas frente a la temida cárcel del Helicoide y exigió nuevas elecciones.

Poco antes de la madrugada fue detenido nuevamente. La fiscalía argumentó que violó su libertad condicional y solicitó casa por cárcel.

Su hijo, Ramón Guanipa, informó la llegada de su padre a Maracaibo, a unos 700 kilómetros de Caracas.

El nuevo arresto se produce en momentos que se espera que el Parlamento apruebe una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.

La impulsa la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

"Mi padre desestabilizó al país por darle apoyo a la gente que está esperando afuera de los centros de reclusión", declaró a periodistas el hijo de Guanipa en la puerta de su casa en Maracaibo. "Miedo tenemos todos, pero tenemos que seguir peleando para que podamos hablar y podamos vivir en paz".

Explicó que el dirigente no puede declarar a los medios ni usar redes sociales. Tiene además un brazalete electrónico y dos funcionarios lo custodian desde el garaje de la residencia.

- "¡Amnistía ya!" -

Unos 40 familiares de presos políticos protestaron el martes frente la sede de la Asamblea Nacional en Caracas para exigir celeridad en la aprobación de la ley, que pasa por un proceso de consulta público antes del segundo y definitivo debate.

Llevaban banderas y carteles con fotos de sus familiares presos junto a la leyenda "libertad".

"¡Amnistía ya!", pedían. "¡Ninguno delincuente, todos son inocentes!".

La sesión de la Asamblea del martes, en la que estaba prevista la aprobación de la amnistía para la inmediata liberación de los presos políticos, fue suspendida la víspera.

La comisión parlamentaria responsable de la ley para la amnistía recibió a un grupo de familiares. No estaba en agenda. Ya antes se reunió con dirigentes políticos de oposición, decanos de las facultades de Derecho del país y miembros del poder Judicial.

"Estamos escuchando todos los planteamientos y bienvenidos sean todos los aportes", dijo el ministro Ernesto Villegas, representante del gobierno en estas discusiones. "Hay dolores acumulados en todas las esquinas del país".

El diputado opositor Luis Florido explicó a la AFP que el debate se atrasó por el proceso de consulta, que se extenderá hasta el miércoles.

Florido estimó que se aprobará el jueves. La agenda de la sesión de ese día aún no se ha publicado.

Para el jueves, estudiantes universitarios llamaron a una concentración, mientras el chavismo convocó a una marcha por el día de la juventud.

"Tenía la esperanza de que esta semana mi hijo sí podía salir", expresó Mireya Sierra, madre de un detenido desde hace un año por criticar el gobierno. "Esto es como una burla, están jugando con los sentimientos de los familiares. Es muy doloroso y muy injusto".

La protesta cerca del Palacio Legislativo se encontró con un contingente grande de policías antimotines.

- Agradecimiento a EEUU -

Ramón Guanipa agradeció el martes las gestiones del gobierno estadounidense "por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

Delcy Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Además de la amnistía, cedió control en el sector del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019 por Maduro.

La mandataria -que ha recibido juramento de lealtad y subordinación de la Fuerza Armada- comenzó el 8 de enero un proceso de excarcelaciones de presos políticos, que avanza lentamente.

Según la ONG Foro Penal, hasta el lunes por la mañana iban 426 excarcelados.