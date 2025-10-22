Netanyahu destituye a su consejero de Seguridad Nacional

El consejero de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, fue destituido el martes por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció el funcionario saliente.

"El primer ministro Netanyahu me informó hoy de su intención de nombrar a un nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional", declaró Hanegbi a AFP, añadiendo que, por lo tanto, su mandato finalizaba este martes.

"El terrible fallo del 7 de octubre, en el que tuve parte, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para garantizar que se extraigan las lecciones necesarias y ayudar a restablecer la confianza quebrantada", añadió Hanegbi.

Dos años después del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Gaza, el gobierno de Netanyahu aún no ha establecido una comisión nacional de investigación sobre las causas de ese fracaso en materia de seguridad.

La oposición lo acusa de hacer todo lo posible para impedir la creación de dicha estructura.

La oficina del primer ministro publicó un comunicado agradeciendo a Hanegbi "por su servicio como jefe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante los últimos tres años", y deseándole "mucho éxito en el resto de su trayectoria".

Exdiputado del Likud, el partido de Netanyahu, y varias veces ministro, Tzachi Hanegbi había sido nombrado en ese cargo a comienzos de 2023.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Netanyahu también destituyó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al jefe del Shin Bet (seguridad interior), Ronen Bar, en medio de profundas divergencias.