Mujeres rusas reclaman ante el Kremlin que sus esposos vuelvan del frente

Las esposas de los rusos movilizados para luchar en Ucrania depositaron flores de forma simbólica el sábado sobre la llama del soldado desconocido, bajo los muros del Kremlin, en señal de protesta, para exigir el regreso de sus maridos del frente.

La ira crece desde hace meses entre los familiares de los reservistas movilizados por orden de Vladimir Putin en septiembre de 2022, un asunto delicado para las autoridades, que se muestra como una rebelión incipiente, pero que hasta ahora no ha sido reprimido.

El sábado, a pesar del frío, unas quince mujeres depositaron flores rojas en este importante símbolo del corazón de Moscú.

"Queremos llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre nuestro llamamiento. Probamos varios medios. Lanzamos un llamado por escrito a los diputados, responsables y administraciones, pero no fuimos escuchadas", explicó a la AFP María, de 47 años, exdirectora de ventas.

Su marido fue movilizado en noviembre de 2022, hace más de un año. "No es justo. Son civiles, no soldados", insiste antes de añadir: "Nuestros hombres no pueden permanecer allí tanto tiempo".

María Semionova, asesora jurídica, pide a las autoridades "negociar la paz" en Ucrania, tras dos años de conflicto.

La policía no consideró oportuno interferir en la acción del sábado de estas mujeres, aunque cualquier inicio de protesta suele ser duramente reprimido en Rusia, señal de que el tema es delicado para el Kremlin.

Paulina, madre de un niño de un año, destaca que su manifestación es "la única acción pacífica que aún no ha sido prohibida por la ley".

"Tengo la impresión de que los estamos molestando. Pero nadie callará. Saldremos todos los días, todos los sábados, depositaremos flores" para llamar la atención sobre su situación, continúa.

"Llegará un momento en el que será imposible ignorarnos", dice una mujer que quiere "volver a ver a su marido, al padre de su hijo".

El activismo de estas mujeres ha sido ignorado por los medios estatales rusos, mientras que el Kremlin desea mostrar una imagen de unidad en torno a Putin antes de su inevitable reelección en las elecciones presidenciales de marzo de 2024.

Según Vladimir Putin, 244.000 soldados combaten actualmente en Ucrania, de un total de 617.000 efectivos.