Muere en India el líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga

El líder opositor keniano Raila Odinga, durante una rueda de prensa el 12 de julio de 2023 en Nairobi Simon Maina
AFP
15 de octubre de 2025

Raila Odinga, líder opositor keniano y cinco veces candidato presidencial, falleció en India a los 80 años, indicó la policía del país asiático este miércoles.

"Su muerte está confirmada", dijo a AFP Krishnan M., superintendente adjunto de policía del estado indio de Kerala, en el sur.

Según explicó, Odinga "estaba caminando con su hermana, su hija y su médico personal cuando de repente se derrumbó". "Fue llevado a un hospital privado cercano, pero fue declarado muerto", señaló.

La muerte de Odinga fue confirmada a AFP por un colaborador suyo, y por un portavoz del hospital Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital, que habló de "dificultades respiratorias".

Nacido el 7 de enero de 1945, Odinga fue varias veces encarcelado y vivió en el exilio bajo la presidencia autocrática de Daniel Arap Moi (1978-2002).

Miembro de la tribu luo, fue electo diputado en 1992, y candidato a la presidencia en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022.

Entre 2008 y 2013 ejerció como primer ministro del presidente Mwai Kibaki, en virtud de un acuerdo de reparto de poder destinado a atajar el estallido de violencia posterior a las elecciones de 2007, en las que Odinga denunció un fraude.

El resultado de los comicios, impugnado por la oposición, desató un episodio de violencia entre las tribus luo y kalenjin y la comunidad kikuyu, a la que pertenecía Kibaki, que se saldó con más de 1.100 muertos.

