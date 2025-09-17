Ministro de Defensa chino critica la "lógica hegemónica" que vive el mundo

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, denunció el jueves "la lógica hegemónica y los actos de intimidación" que vive el mundo, durante un discurso en una cumbre celebrada en Pekín en el que hizo numerosas referencias veladas a Estados Unidos.

Alrededor de 1.800 representantes de 100 países, entre los que se encuentran líderes políticos, militares y académicos, se reunieron en la capital china para asistir al Foro Xiangshan, según sus organizadores.

Dong advirtió en la ceremonia de apertura sobre las "nuevas amenazas y retos" a los que se enfrenta la paz mundial.

"Aunque los temas de la actualidad —la paz y el desarrollo— siguen siendo los mismos, las nubes de la mentalidad de la Guerra Fría, la hegemonía y el proteccionismo no se han disipado", afirmó.

"La memoria histórica debe servir como una advertencia constante para reconocer y oponerse a la lógica hegemónica y a los actos de intimidación que se disfrazan de una nueva forma", dijo.

Estos comentarios pueden interpretarse como una sutil referencia a Estados Unidos, el principal competidor de China en los últimos años en una amplia gama de ámbitos económicos y geopolíticos.

El foro de defensa llega en un momento de creciente expectativa por una posible reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump.

Dong mantuvo esta semana una videoconferencia con su homólogo norteamericano, Pete Hegseth, en la que se trataron diversos temas espinosos, entre ellos el mar de China Meridional y Taiwán.

El Pentágono afirmó que las conversaciones fueron "francas y constructivas", y que Hegseth y Dong acordaron continuar con los debates.