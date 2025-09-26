Médicos Sin Fronteras suspende sus actividades en Ciudad de Gaza por ofensiva de Israel

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes que suspenderá sus operaciones en Ciudad de Gaza ya que sus centros de atención están rodeados por las tropas israelíes, que lanzaron una ofensiva para tomar la localidad.

La declaración se produjo después de que el ejército israelí intensificara su ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamás e iniciara el 16 de septiembre una operación terrestre y aérea para tomar esta localidad, principal núcleo urbano de la Franja.

"No nos queda más remedio que suspender nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes", afirmó Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

"Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes y las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— no pueden moverse y se encuentran en grave peligro", agregó.

Solo la semana pasada, las clínicas de MSF en Ciudad de Gaza realizaron más de 3.640 consultas y trataron a 1.655 pacientes con desnutrición, según la ONG, que exige "el cese inmediato de la violencia" y un "acceso sin obstáculos" para los trabajadores humanitarios.

A pesar de suspender su actividad en Ciudad de Gaza, MSF afirma que desea seguir prestando apoyo a los "servicios esenciales" en las instalaciones del Ministerio de Salud, incluidos los hospitales Al Helou y Al Shifa, "mientras sigan funcionando".

La Defensa Civil del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás, afirmó que al menos 22 personas habían muerto desde el amanecer en toda la Franja de Gaza, incluidas 11 en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí indicó en un comunicado el viernes que la fuerza aérea había "atacado más de 140 objetivos en toda la Franja de Gaza, incluidos terroristas, pozos de túneles [e] infraestructuras militares" durante el último día.

El ejército israelí informó el jueves que desde finales de agosto 700.000 palestinos han huido de Ciudad de Gaza.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que desde finales de agosto 388.400 personas iniciaron un éxodo hacia el sur de la Franja de Gaza, la mayoría desplazados de Ciudad de Gaza.