Más de 61.000 personas murieron de calor en Europa en el verano de 2022

Más de 61.000 personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022, según un vasto estudio publicado el lunes en Nature Medicine.

Sin medidas adecuadas, el continente podría enfrentarse a más de 94.000 decesos debidos a las oleadas de calor en 2040, según el estudio, elaborado por científicos de un instituto sanitario público francés (Inserm) y del Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal).

El verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, de sequía y de incendios forestales.

Los científicos analizaron los datos de temperatura y mortalidad durante el periodo 2015-2022 en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas.

A partir de esos datos construyeron modelos epidemiológicos que permiten predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival (boreal) del año pasado.

En total, el análisis revela que entre el 30 de mayo y el 4 septiembre 2022 se produjeron 61.672 decesos atribuibles al calor en Europa.

Una ola de calor particularmente intensa, entre el 18 y el 24 de julio, provocó 11.637 muertes.

"Es una cifra de decesos muy elevada", comentó a AFP Hicham Achebak, investigador del Inserm y participante en el estudio.

"Ya conocíamos los efectos del calor en la mortalidad a partir del precedente de 2003 pero con este análisis es evidente que queda mucho trabajo por delante para proteger a la población", añadió.

- Las mujeres, las más afectadas -

El exceso de mortalidad del verano de 2003, cuando Europa sufrió una de las peores canículas de su historia, superó la cifra de 70.000 muertos, aunque la metodología ha cambiado y es difícil hacer un comparativo.

Por países, el que sufrió el mayor impacto durante el verano de 2022 fue Italia, con 18.010 decesos, seguido de España (11.324), Alemania (8.173) y Francia (4.807 muertes).

La gran mayoría de decesos se produjo entre las personas de más de 80 años.

La mortalidad fue un 63% más elevada entre las mujeres que entre los hombres.

Europa es el continente que está sufriendo las peores consecuencias del recalentamiento del planeta. La región ya ha experimentado un aumento de la temperatura media superior en 1º C respecto a los registros mundiales.

Durante el verano de 2022, Francia registró una media superior en 2,43ºC a las temperaturas habituales de la temporada. Suiza, de 2,30º C, Italia 2,28º C, Hungría 2,13º C y España 2,11º C.

A este ritmo, Europa experimentará un aumento de la mortalidad de 68.000 personas en 2030 y de 94.000 en 2040.

"Este estudio demuestra que las estrategias de prevención ante el calor deben ser reevaludas, teniendo en cuenta particularmente el sexo y la edad", explicó Chloe Brimicombe, investigadora del clima de la universidad de Graz (Austria), citada en una nota de Science Media Center.

"Es urgente proteger a las poblaciones más vulnerables", añadió Raquel Nunes, profesora de la universidad de Warwick (Inglaterra).