Más de 134.000 desplazados en Siria por choques entre el gobierno y kurdos

Las fuerzas del gobierno sirio escoltan a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en su retirada de la prisión de Al Aqtan, a las afueras de la ciudad de Raqa, en el noreste de Siria, el 23 de enero de 2026 Bakr Alkasem
23 de enero de 2026

Más de 134.000 personas resultaron desplazadas en el noreste de Siria, afirmó la agencia de migración de Naciones Unidas el jueves, tras choques entre el gobierno y fuerzas kurdas y un frágil cese del fuego entre ambos.

En los pasados tres días, el número de desplazados internos en la provincia de Hasaké, bastión de los kurdos, "se incrementó a 134.803 personas" en relación con las 5.725 registradas el domingo, dijo la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado.

El gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, acordaron el martes un cese el fuego de cuatro días, luego de que el ejército envió refuerzos a la provincia de Hasaké, en el noreste.

Bajo presión militar y política del gobierno sirio, que busca extender su control en el país, las FDS han cedido territorio en días recientes y abandonado partes de su bastión.

El organismo dijo que más de 41.000 personas se encuentran en alberges colectivos en Hasaké y "necesitan de manera urgente comida" y otros elementos básicos como colchones y cobijas.

El domingo, el presidente sirio Ahmed al Sharaa anunció un acuerdo con el jefe de las FDS, Mazloum Abdi, que implica un cese el fuego y la integración de la administración kurda en el Estado.

