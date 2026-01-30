"Marte puede esperar. La humanidad no", dice Pedro Sánchez a Elon Musk en defensa de regularizar migrantes

"Mars can wait. Humanity can't" ("Marte puede esperar. La humanidad no"), escribió en X el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en respuesta a un mensaje de Elon Musk y en defensa de la regularización masiva de migrantes en España.

"Wow", había indicado el magnate, dueño de X, en señal de sorpresa ante un tuit de un usuario que aseguraba que la medida adoptada por el Gobierno español, que permitiría regularizar a unas 500.000 personas en el país, era una estrategia para tener "votantes leales" y "derrotar a la ultraderecha".

"La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar el proceso hacia la ciudadanía (que para muchos puede tardar tan solo dos años) y, en la práctica, habrás importado un enorme bloque de votantes leales y en deuda con la izquierda", era el mensaje del usuario Ian Miles Cheong, con 1,2 millones de seguidores en X.

A contracorriente de sus homólogos europeos, Sánchez ha mantenido una postura promigración.

El martes anunció el plan para regularizar a medio millón de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, una medida destinada a sostener el crecimiento económico del país, que alcanzó el 2,8% en 2025.

El anuncio provocó las críticas de la oposición de derecha y extrema derecha.

El líder del Partido Popular (derecha), Alberto Núñez Feijóo, calificó la medida de "disparatada", mientras que el jefe de la extrema derecha de Vox, tercera fuerza política del país, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de "acelerar la invasión" para "sustituir" al pueblo español, y pareció confundir la regularización con la naturalización, que es cuando una persona obtiene la ciudadanía y puede votar en las elecciones generales.