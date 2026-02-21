Lula y Modi se reúnen con la mira puesta en acuerdo sobre minerales críticos

El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnen este sábado en Nueva Delhi con el objetivo de impulsar la cooperación en materia de minerales críticos y tierras raras.

El gigante sudamericano posee las segundas reservas mundiales de esos materiales, necesarios para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

India, que busca reducir su dependencia del principal exportador, China, ha estado ampliando la producción y el reciclaje nacionales, al tiempo que busca nuevos proveedores.

Lula, al frente de una delegación de más de una docena de ministros y líderes empresariales, llegó a Nueva Delhi el miércoles para asistir a una cumbre mundial sobre inteligencia artificial.

Este sábado, el mandatario brasileño fue recibido por Modi con honores militares en el palacio presidencial de la capital india.

Las autoridades han dicho que se espera que los dos líderes firmen durante su encuentro un memorándum sobre minerales críticos, y que hablen sobre cómo aumentar los vínculos comerciales.

La nación más poblada del mundo ya es el décimo mercado más grande para las exportaciones brasileñas, y se espera que los intercambios bilaterales entre India y Brasil superen los 15.000 millones de dólares en 2025.

Los dos países se fijaron como objetivo que las transacciones comerciales bilaterales alcancen los 20.000 millones de dólares para 2030.

Dado que China prácticamente tiene el monopolio de la producción de tierras raras, algunos países están buscando fuentes alternativas.

Rishabh Jain, experto en el gabinete Council on Energy, Environment and Water (CEE), radicado en Nueva Delhi, destacó que la cooperación entre India y Brasil en el ámbito de los minerales críticos sigue a otros acuerdos alcanzados con Estados Unidos, Francia y la UE sobre las cadenas de suministro.

Si bien esos acuerdos han contribuido a mejorar el acceso a tecnologías punteras, la financiación y el tratamiento de la alta tecnología, "las alianzas con los países del Sur Global son esenciales para garantizar un acceso diversificado y concreto a los recursos y moldear las nuevas reglas del comercio mundial", dijo Jain a la AFP.

- "Retos" -

También se espera que Modi y Lula debatan los obstáculos económicos mundiales y las tensiones en los sistemas comerciales multilaterales después de que ambos países se vieran afectados por los aranceles estadounidenses en 2025, lo que llevó a los dos líderes a pedir una cooperación más estrecha.

Desde entonces, Washington se ha comprometido a reducir los gravámenes sobre los productos indios en virtud de un acuerdo comercial anunciado a principios de este mes.

"Lula y Modi tendrán ocasión de intercambiar puntos de vista sobre la situación mundial y, en particular, sobre los desafíos que atraviesa el multilateralismo y el comercio internacional", dijo la diplomática Susan Kleebank, secretaria para Asia y el Pacífico de la Cancillería brasileña.

Brasil es el mayor socio de India en América Latina. Entre sus principales exportaciones a India se cuentan el azúcar, el petróleo, los aceites vegetales, el algodón y el mineral de hierro.

La demanda de ese metal ha aumentado por el rápido desarrollo de las infraestructuras y por el crecimiento industrial de India, que podría convertirse en la cuarta economía mundial.

Las empresas brasileñas también se están desarrollando en India. El grupo Adani y Embraer firmaron un acuerdo de fabricación de helicópteros en enero.

El jueves, Lula intervino en la cumbre sobre inteligencia artificial AI Impact en Nueva Delhi y reclamó que se establezca un programa de gobernanza mundial multilateral e inclusivo para la IA.

Después de India, el presidente brasileño viajará a Corea del Sur, donde se reunirá con el presidente Lee Jae-myung y participará en un foro de negocios Brasil-Corea del Sur.