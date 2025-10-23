Lula aboga en Indonesia por el "libre comercio" y el acercamiento de Brasil a Asia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este jueves acuerdos bilaterales con Indonesia y defendió el "libre comercio" en el inicio de una gira para fortalecer lazos con el sudeste asiático, también castigado por los aranceles de Estados Unidos.

En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y nuevo socio de los BRICS, el mandatario izquierdista comenzó su visita a una región que destacó como el quinto socio comercial de Brasil.

El viaje lo llevará también a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza el domingo y en la que podría encontrarse con Donald Trump.

En Yakarta, Lula fue recibido en el palacio presidencial por una banda de música y los himnos nacionales, antes de mantener conversaciones con su homólogo, Prabowo Subianto.

Ambos fueron testigos de la firma de acuerdos sobre petróleo, gas, electricidad, tecnología, minería y agricultura.

"¿Cómo es posible que dos países tan importantes en el mundo como Indonesia y Brasil, que juntos suman casi 500 millones de habitantes, solo tengan un comercio de 6.000 millones de dólares? Es poco para Indonesia y es poco para Brasil", cuestionó Lula durante una declaración a la prensa.

Subianto resaltó que ambas naciones están trabajando para establecer un acuerdo de libre comercio entre Indonesia y el bloque sudamericano Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

La mayor economía latinoamericana ha apostado por profundizar en sus relaciones con Asia, donde varios países también se han visto golpeados por la guerra arancelaria desatada por Trump desde que volvió a la Casa Blanca en enero.

El republicano impuso un arancel del 50% a muchos productos brasileños y, en el caso de Indonesia, gravó sus importaciones con un 19% tras una acuerdo comercial.

Muestra de su interés por virar su mirada al otro lado del Pacífico, Lula ya ha viajado este año a Japón, Vietnam y China. En julio, Subianto visitó Brasil al igual que el primer ministro indio, Narendra Modi.

- "Queremos multilateralismo" -

En una referencia velada a la guerra arancelaria de Washington, Lula recalcó en Yakarta que "Indonesia y Brasil no quieren una segunda Guerra Fría".

"Queremos libre comercio (...), queremos multilateralismo, no unilateralismo. Queremos democracia comercial, no proteccionismo", dijo.

Además de las cuestiones comerciales, las relaciones entre Washington y Brasilia se han tensado por sanciones a altos funcionarios brasileños derivadas del juicio y la condena del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

El Tribunal Supremo de Brasil sentenció en septiembre a Bolsonaro a 27 años de prisión por su papel en un intento fallido de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Sin embargo, ambos líderes han comenzado a resolver sus diferencias y fuentes oficiales de ambos países informaron el miércoles a la AFP que trabajan en una reunión entre Trump y Lula en la cita de la ASEAN.

- Crisis climática -

El presidente brasileño también se comprometió a combatir la crisis climática junto a Indonesia y agradeció su apoyo en la organización de la conferencia climática COP30 de la ONU, que acogerá en la ciudad amazónica de Belén desde el 10 de noviembre.

"Somos dos de los países con mayores bosques tropicales y mayor biodiversidad del mundo. También somos grandes productores de biocombustibles, que tendrán un papel fundamental que desempeñar en la transición (...). Indonesia y Brasil trabajarán juntos", dijo Lula.

Brasil es uno de los principales socios de Indonesia en Sudamérica. El comercio total entre ambos países entre enero y agosto ascendió a 4.300 millones de dólares, según datos oficiales.

La nación del sudeste asiático busca reforzar sus lazos con Latinoamérica y en agosto firmó un acuerdo comercial con Perú. Además, en enero se unió a los BRICS, del que Brasil es miembro.

Lula le prometió una relación bilateral larga a su homólogo indonesio, al asegurar que va a "disputar un cuarto mandato" en Brasil y se van a "encontrar muchas veces".