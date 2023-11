Los secuestrados por Hamás

Por su parte, el embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, dijo “estamos sumamente preocupados por la situación que puedan estar viviendo los secuestrados: bebes, niños, jóvenes, adultos, personas de tercera edad; porque no sabemos en qué condiciones se encuentran y nos preocupa porque Hamás son terroristas capaces de cometer los actos más denigrantes contra un ser humano”.

ml | Al menos 12 países han reportado conciudadanos en la lista de secuestrados por Hamás en el ataque a Israel, entre ellos los hemanos Iair y Eitan Horn, de nacionalidad Argentino-Israelí.

“Dos de mis hijos son prisioneros de la organización terrorista y asesina Hamás. Estaban en uno de los puntos atacados. Mi hijo mayor Iair (44 años) vive en la ciudad de Kibutz Nir Oz y mi hijo menor, Eitan (33 años), lo fue a visitar, por ser un fin de semana largo. Desaparecieron desde el mismo sábado, se lo llevaron Gaza. Yo me enteré al día siguiente, no puede comunicarme con ellos en todo el día y veía el desarrollo de las noticas en televisión, hasta que finalmente pude hablar con alguien de la ciudad y me dijo que se los habían llevado. El gobierno nos confirmó que son rehenes”, manifiestó Itzik Horn a Metro Libre.

Este padre, nacido en Argentina, solicitó la intervención de la comunidad internacional. “El llamado a los gobiernos del mundo para que le exijan a Hamás la liberación de los rehenes. Tiene niños, personas mayores, para qué. Han pasado más de 25 días y no sabemos cuántos rehenes son de verdad, cuántos están vivos, si están enfermos”, enfatizó.