Los retos de Macron en sus 100 días para superar la crisis de las pensiones en Francia

El presidente liberal Emmanuel Macron se dio 100 días para superar la actual crisis política y social vinculada a su impopular reforma de las pensiones y relanzar su mandato, ¿pero cuáles son sus principales retos?

"Tenemos ante nosotros 100 días de apaciguamiento, de unidad, de ambición y de acción al servicio de Francia", dijo el lunes por la noche Macron en un discurso televisado.

Calmar los ánimos será una tarea complicada, a juzgar por los abucheos y caceroladas que continuó recibiendo este miércoles el presidente, que hará un "primer balance" de la situación el 14 de julio.

- "Apaciguar" el conflicto -

Francia vive una crisis política y social desde enero por esta reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

Ante las mayores protestas sociales contra una reforma social en tres décadas, Macron no cedió e incluso decidió en marzo adoptar por decreto la reforma, al temer perder el voto en el Parlamento donde el oficialismo carece de mayoría absoluta.

Tras la rápida promulgación en la madrugada del sábado de la ley, que entrará en vigor para el "otoño" boreal, Macron se propuso calmar la tensión en los próximos meses, y seguir adelante con su agenda reformista.

"Parece haber un ligero deseo de decir que la etapa de las pensiones terminó, y que es hora de pasar página. Pero para muchos franceses no es así", explicó a AFP Antoine Bristielle, analista de la Fundación Jean Jaurès.

Los sindicatos ya convocaron una "movilización excepcional" el 1º de mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

Por su parte, la izquierda presentó una segunda petición para convocar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años, sobre la que el Consejo Constitucional debe pronunciarse el 3 de mayo tras rechazar una primera.

En la calle, los manifestantes buscan perturbar las visitas que Macron quiere reanudar.

Este miércoles, un centenar de personas protestaron con cacerolas en Muttersholtz (noreste), unas horas antes de que llegase el presidente para una visita.

"Las cacerolas no harán que Francia avance", respondió Macron durante su desplazamiento, en el que fue duramente abucheado. "Hay que oír el enojo, y no soy sordo ante él (...), pero no me impedirá seguir desplazándome".

- Forjar una mayoría estable -

Apenas un año tras su reelección, el oficialismo todavía debe afrontar cuatro años que pueden complicarse si no consigue apoyos en la Asamblea Nacional (cámara baja).

Macron le pidió a la primera ministra, Elisabeth Borne, "ampliar" su mayoría "tanto como pudiera", buscando por ejemplo el apoyo del partido derechistas Los Republicanos (LR), cuyos 62 diputados podrían asentar la mayoría presidencial.

El líder de LR en la Asamblea, Olivier Marleix, frenó rápidamente la idea: "No habrá ni coalición ni pacto de gobierno". La reforma de las pensiones dividió profundamente a su grupo.

Macron no se rinde, y entre las iniciativas nombradas, propuso "reforzar el control de la inmigración ilegal", algo que ya estaba contemplado en su programa electoral y que interesa a LR.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ya presentó en febrero un proyecto de ley sobre la inmigración, que tuvo que retirar al no contar con los apoyos suficientes.

Ahora pretende relanzarlo y el líder de LR, Éric Ciotti, indicó a la AFP que si Darmanin "se alinea" con ellos, podrían negociar. Su partido rechaza la regularización de trabajadores sin papeles en Francia.

- Restaurar la confianza -

Emmanuel Macron vive la primera gran crisis de su segundo mandato, mientras sus detractores cuestionan el funcionamiento de la democracia francesa.

Estamos viviendo "la repetición de los chalecos amarillos, pero mucho más grave", dijo Pierre Rosanvallon en la cadena TMC.

Para este historiador y sociólogo, Francia atraviesa "la crisis democrática más grave" desde que terminase la guerra de Independencia de Argelia, en 1962.

En abril de 2022 fue reelegido con un 58,5% de votos, en parte gracias a un cordón sanitario contra su rival, la ultraderechista Marine Le Pen.

Un año después, las encuestas muestran un deterioro de la confianza en Macron, cuya popularidad está por debajo del 30%, y en las instituciones, así como un avance en intención de voto de Le Pen, para quien el mandatario "dio de nuevo la espalda" a los franceses durante su discurso.