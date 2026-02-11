Los laboristas británicos, criticados por eliminar la denominación "Gobierno de Su Majestad"

El ejecutivo laborista británico fue criticado por sus opositores por faltar al respeto al rey tras confirmar el cambio a un logotipo con la leyenda "Gobierno de Reino Unido", en lugar "Gobierno de Su Majestad" en sus comunicaciones oficiales.

La noticia había pasado desapercibida, pero generó críticas desde que el ministro del Gabinete y responsable de asuntos constitucionales de Reino Unido, Nick Thomas Symonds, confirmó esta semana esa modificación.

En una respuesta escrita el lunes a un diputado conservador, el ministro indicó que se tomó "una decisión estratégica de adoptar la expresión 'Gobierno de Reino Unido' (UK Government) como identidad principal para todas las comunicaciones dirigidas al público".

Nick Thomas Symonds precisó que este nuevo uso se implementó en julio de 2024, con la llegada del gobierno de Keir Starmer.

Para el diputado conservador Alex Burghart, dejar de usar "Gobierno de Su Majestad" (HM Government) es un intento de "borrar discretamente la tradición por el mero gusto de modernizarse".

El rey Carlos III es "ignorado", titula el tabloide The Sun.

El Partido Conservador, citado en el Daily Mail, considera que el cambio "demuestra una falta de respeto hacia las instituciones nacionales".

Frente a las críticas, un portavoz del primer ministro precisó que la denominación "HM Government" seguirá siendo empleada en comunicaciones y documentos "pertinentes".

Las reglas anteriores estipulaban que "la denominación 'HM Government' es reconocida y goza de la confianza del público. Como tal, constituye la marca principal de la comunicación gubernamental", según un documento oficial de 2022.

Este documento precisaba que la denominación "UK Government" se utilizaba principalmente en el extranjero, y podía elegirse "para comunicaciones que se aplican a todo Reino Unido".

El cambio de los laboristas fue recibido con entusiasmo por el líder del grupo antimonárquico Republic, Graham Smith.

"Es la decisión correcta y refleja el verdadero papel (del gobierno), que es servir a la población y no a los poderosos", declaró Smith al diario The Telegraph.

Menos de la mitad (45%) de los británicos sigue apoyando a la monarquía, según una encuesta publicada esta semana, cuando la familia real afronta un momento delicado por los vínculos entre el hermano del rey, el expríncipe Andrés, y el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.