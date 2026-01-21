Los empleados del Vaticano expresan su descontento en una encuesta

Los empleados del Vaticano, que tienen prohibido formar sindicatos, han expresado su insatisfacción con sus superiores jerárquicos en un sondeo publicado esta semana por una asociación de trabajadores laicos del Estado más pequeño del mundo.

La encuesta fue realizada por la Asociación del Personal Laico del Vaticano, que representa a unas 300 personas.

Unas 4.000 laicos trabajan en el Vaticano en diversos oficios como cocineros, jardineros, limpiadores... La mayoría de ellos vive extramuros.

Según la asociación, 250 personas respondieron a la encuesta realizada entre el 15 de diciembre y el 7 de enero, y el 73,9% de ellas declaró que hay una "desconexión" con la dirección.

Un porcentaje aún mayor, el 75,9%, declaró sentirse subestimado y desmotivado.

Contactado por AFP, un representante de la asociación afirmó que es la primera encuesta sobre las condiciones laborales del personal del Vaticano.

La asociación dijo estar "particularmente preocupada" porque el 56% de los encuestados afirma haber "sufrido injusticias y acoso por parte de un superior".

El difunto papa Francisco tuvo una relación a veces tensa con el personal del Vaticano. Algunos empleados esperan que la situación cambie durante el pontificado del papa León XIV.

Una de las primeras decisiones del papa estadounidense fue supuestamente restablecer una bonificación de 500 euros (unos 420 dólares) para los empleados del Vaticano con motivo de la elección de un nuevo pontífice.

La asociación preguntó al personal sobre "posibles sugerencias" para presentárselas al papa si tiene la ocasión. Según informó, la mayoría pidió "dignidad, una voz y una protección real para el personal a través de la representación, la transparencia, el diálogo y el respeto".

El Vaticano, sede de la iglesia católica, cuenta con su propio diario, su himno nacional en latín y su jefe supremo, el papa.

Alrededor de 900 personas viven intramuros: el papa, cardenales, monjas, sacerdotes, diplomáticos y también laicos.

Los empleados ganan salarios libres de impuestos y tienen atención médica gratuita, pero no pueden formar ni unirse a sindicatos.