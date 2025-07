Los diputados españoles infligen serio revés para el Gobierno en el sector energético

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió un duro revés el martes cuando los diputados rechazaron su paquete de medidas para evitar un nuevo gran apagón eléctrico, como el que dejó sin luz a la península ibérica el 28 de abril.

Esta derrota deja en el aire el futuro de este plan para fortalecer el sistema eléctrico español e ilustra las dificultades del dirigente socialista para gobernar, ya que sin mayoría absoluta en el Parlamento le es muy complicado lograr adoptar sus principales iniciativas.

El proyecto de ley, que buscaba darle "robustez" al sistema eléctrico, recibió 183 votos en contra y 165 a favor, por lo que quedó rechazado.

La derecha y la extrema derecha se pronunciaron en contra del texto, pero también lo hicieron partidos que suelen votar a favor de las propuestas del ejecutivo, como la izquierda radical de Podemos y el partido independentista catalán de Carles Puigdemont.

Desde Montevideo, donde se encuentra de visita, Sánchez adelantó que volverá a presentar el paquete para intentar que se apruebe.

"Volveremos a llevar" este proyecto al Congreso "y ya le adelanto que será aprobado", garantizó el dirigente socialista, quien cargó contra el Partido Popular (PP, derecha) por haber querido dar "un castigo parlamentario" al Gobierno en vez de abstenerse en la votación, lo que hubiera permitido que la propuesta recibiera luz verde.

"Aquellos que nos criticaban (...) por no poner encima de la mesa soluciones que protejan al usuario, al consumidor y en definitiva a nuestro país, son los que tumban con su voto en contra" el proyecto, lamentó Sánchez.

- "Lavar sus culpas" -

"No avalamos la política energética de este Gobierno, no avalamos este supuesto plan antiapagón, que no es más que un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas" en relación con el apagón de abril, afirmó durante el debate el diputado Guillermo Mariscal del PP, el principal partido de oposición.

El PP estuvo bajo una fuerte presión por parte de las compañías energéticas para que permitiera la adopción de este texto, pero no quiso otorgarle una victoria legislativa a Sánchez, a quien le pide la renuncia y la convocatoria de elecciones ante escándalos de corrupción en el entorno del dirigente.

El proyecto de ley buscaba mejorar la supervisión del sistema eléctrico y amortiguar las oscilaciones eléctricas en la red, que mostró su debilidad el 28 de abril, cuando el país entero se quedó sin luz por prolongadas horas.

Entre las medidas figuraban flexibilizar los plazos para la instalación de nuevos proyectos eólicos y solares, y los incentivos para desarrollar el almacenamiento en estas plantas de producción de energía renovable, en particular mediante la instalación de baterías.

Estas medidas confirman el apoyo del Gobierno de izquierda español al sector de las energías renovables, que en su momento fue criticado por su supuesto papel en el apagón del 28 de abril, un rol que finalmente quedó descartado por las diferentes investigaciones.

Según un informe de expertos dirigido por el Ministerio de Transición Ecológica, el apagón fue causado por un fenómeno de sobretensión que provocó una "reacción en cadena", agravada por la desconexión de algunas centrales eléctricas por iniciativa de los operadores.