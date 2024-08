Líder opositora Machado denuncia "campaña de terror" en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado denunció este martes una "campaña de terror" en Venezuela, en medio de masivas detenciones en protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro y una cruzada del mandatario contra redes sociales y plataformas de mensajería.

"Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos (...), el miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles", dijo Machado en un audio que divulgó en redes.

Maduro llamó el lunes a boicotear la popular aplicación de mensajería WhatsApp, al alegar que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su reelección ante las acusaciones de fraude de la oposición han recibido "amenazas" por esa vía.

Al menos 11 civiles han muerto en manifestaciones opositoras contra la proclamación del gobernante chavista para un tercer mandato, según organizaciones de derechos humanos, y hay más de 2.000 detenidos.

"No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros, no lo permitan: ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esta campaña de terror", remarcó Machado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, dio a Maduro como ganador con 52% de los votos frente a 43% del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio.

La oposición sostiene que González Urrutia fue el ganador y publicó en una web copias de actas electorales que sostienen sus denuncias de fraude.

"Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro: no hay vuelta atrás. Esto es irreversible", añadió Machado.