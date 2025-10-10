Liberan a ocho miembros de una misión médica secuestrados por guerrilleros en Colombia

Guerrilleros disidentes de las FARC liberaron a todos los integrantes de una misión médica que mantuvieron secuestrados durante un día en una zona conflictiva de Colombia, informaron autoridades locales a la AFP este jueves.

Una doctora, una enfermera jefa, cuatro auxiliares de enfermería y dos conductores que viajaban en dos vehículos por el suroeste del país fueron retenidos el miércoles por rebeldes al mando del hombre más buscado de Colombia, alias Iván Mordico.

El secretario de gobierno del departamento del Huila, donde ocurrió el secuestro, confirmó a la AFP la liberación "hace algunos minutos" por la presión de líderes, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y la fuerza pública.

"El grupo armado ilegal tomó la decisión de entregarle las personas secuestradas a miembros de la comunidad en la vereda (poblado) Jardines (...) y la información que tenemos es que se encuentran en buenas condiciones de salud", dijo el secretario Juan Carlos Casallas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, que un principio informó sobre nueve secuestrados, corrigió la cifra y reiteró a los grupos armados "su obligación de respetar a la Misión Médica (...) de forma irrestricta, en todo tiempo y lugar".

El secuestro ocurrió "en horas de la mañana" del miércoles e "inmediatamente se activaron las acciones humanitarias, el despliegue de la fuerza pública" y "sobrevuelos" en la zona, dijo el secretario Casallas.

Esta región de Colombia enfrenta una crisis de seguridad por la actividad de los guerrilleros que extorsionan a campesinos, entre ellos productores de café.

El miércoles, el ministro de Defensa responsabilizó a Mordisco del "crimen de lesa humanidad".

El país suramericano atraviesa la peor ola de violencia desde el desarme del grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se convirtió en partido político.

El presidente izquierdista Gustavo Petro intenta sin éxito negociar con varios grupos rebeldes.