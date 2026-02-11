Internacionales

Levantan las sanciones a los policías en rebelión en Argentina

Una allegada de un oficial de policía de la fuerza provincial de Santa Fe protesta envuelta en una bandera de Argentina el 11 de febrero de 2026 en Rosario Juan Mabromata
AFP
11 de febrero de 2026

El gobierno de la provincia argentina de Santa Fe anunció que reincorporará a los policías que había separado de la fuerza por rebelarse para reclamar aumentos salariales y mayor atención a problemas de salud mental.

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, instó a "quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas" a que "tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario de la policía de Santa Fe".

"Esto va a implicar obviamente que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados", añadió.

Tras el anuncio del ministro, frente a la jefatura de policía de Rosario aún continúan las protestas con decenas de agentes policiales que hacen sonar sus sirenas, neumáticos encendidos y caravanas de patrulleros y motos que se acercan entre aplausos a la protesta.

El gobierno había anunciado el martes que 20 uniformados habían sido suspendidos a raíz de la protesta, aunque los manifestantes sostenían que eran más de 60 los sancionados.

Además dijo que se buscará actualizar los salarios y que se trabaja para "reforzar los programas de salud mental".

Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando otro grupo de efectivos de su misma fuerza intentó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos, lo que hizo escalar la protesta.

