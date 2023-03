Las elecciones legislativas en Grecia se celebrarán el 21 de mayo, anunció el martes el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, un mes después de la catástrofe ferroviaria que dejó 57 muertos.

"El país y los ciudadanos necesitan horizontes claros. Las elecciones se celebrarán el 21 de mayo", indicó en un consejo de ministros el jefe del gobierno que hasta ahora se contentaba con indicar que tendrían lugar en mayo.

El dirigente del partido de derecha Nueva Democracia (ND), en el poder desde 2019, se enfrenta a una ola de ira en todo el país desde la colisión frontal entre dos trenes el 28 de febrero por la noche que puso en evidencia graves disfunciones en los ferrocarriles griegos.

El 8 de marzo, en el punto álgido de las manifestaciones, unas 65.000 personas salieron a las calles.

"Estamos aquí para corregir (los errores)", destacó Mitsotakis, de 55 años.

Desde ese accidente, la brecha entre la ND y su principal rival, Syriza -el partido de izquierda radical del exprimer ministro Alexis Tsipras-, se estrechó. Con entre 28,5% y 30,2% de las intenciones de voto, el ND ya no supera a su principal rival por más de 3,5 a 4,1 puntos, según los institutos de sondeo.

El primer ministro también precisó que se celebraría una segunda votación "a más tardar a principios de julio" si la primera no permitía a una de las formaciones en liza obtener la mayoría absoluta.