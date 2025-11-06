La viuda del alcalde asesinado en México lo sustituye en el cargo

La viuda del alcalde de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), asumió este miércoles como primera edil tras el asesinato de su esposo el fin de semana pasado.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el epicentro de la producción de aguacate en Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del sábado en un evento público, pese a que contaba con protección oficial desde diciembre del año pasado.

Su asesinato provocó fuertes protestas en ese estado, asolado en los últimos años por la violencia ligada al narcotráfico.

Tras condenar el crimen, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el martes un programa de seguridad para Michoacán, que incluye un refuerzo de la presencia de efectivos federales en la zona y el impulso a labores de inteligencia.

Al asumir el cargo en sustitución de Manzo, Grecia Quiroz dijo que su esposo pidió auxilio una y otra vez y las autoridades federales "jamás le hicieron caso".

"Escúchenlo bien y que se escuche fuerte: el legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz (...). Esto seguirá y continuará", dijo Quiroz en un discurso en el congreso de Michoacán luego de tomar protesta al cargo.

La mujer estaba acompañado de otros diputados cercanos a su esposo, quienes cargaban una fotografía de Manzo y portaban sombreros similares a los que el funcionario utilizaba.

Quiroz deberá concluir el período para el que fue electo su esposo, 2024-2027.

Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Denunciaba constantemente, en entrevistas y en sus redes sociales, la violencia perpetrada por mafias narcotraficantes en esa ciudad.

En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero pasado como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesinato del alcalde ocurrió pocos días después de que el líder de los productores de limón de Michoacán, Bernardo Bravo, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había pedido seguridad para que jornaleros y productores trabajaran con tranquilidad.