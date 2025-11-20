La viuda de Khashoggi, consternada por la reunión de Trump con el príncipe saudí

La viuda de Jamal Khashoggi, el periodista saudí disidente brutalmente asesinado en 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, dijo estar consternada por el apoyo del presidente Donald Trump al príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

"Me molestó mucho y fue decepcionante", declaró a la AFP Hanan Elatr Khashoggi, que añadió que Trump estaba "desinformado" sobre su esposo.

"Jamal Khashoggi era un hombre valiente, transparente y un periodista profesional", dijo la mujer, que negó la caracterización que hizo Trump de él como un hombre "extremadamente controvertido".

Trump defendió enérgicamente al príncipe heredero saudí, líder de facto del reino rico en petróleo, a quien recibió el martes en la Casa Blanca, en su primera visita a Washington desde el asesinato de Khashoggi.

El periodista, que vivía en Estados Unidos y trabajaba para The Washington Post, fue estrangulado y desmembrado en el consulado saudí en Estambul.

Según un reporte de la CIA durante el gobierno de Joe Biden, Bin Salmán ordenó el asesinato, pero Trump insistió en que el líder saudita "no sabía nada".

Cuando le preguntaron por el tema en la Oficina Oval, Bin Salmán dijo que el asesinato de Khashoggi fue un "gran error".

La mujer señaló que le ha escrito a Trump en un intento por buscar una compensación de Arabia Saudita por el asesinato, pero no ha recibido respuesta. También aseguró que buscó, sin éxito, una reunión cara a cara con el líder saudí.

"Estoy buscando recuperar los restos del cuerpo de mi esposo para enterrarlo de una manera digna, y solicitar una disculpa oficial y una compensación económica", agregó.