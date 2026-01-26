La UNRWA afirma que su sede de Jerusalén Este, ya parcialmente demolida, se incendió

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) informó este domingo que su sede en Jerusalén Este, ya parcialmente demolida, había sido incendiada.

La UNRWA no ofreció detalles sobre la causa del incendio en sus instalaciones, que las autoridades israelíes comenzaron a demoler el martes, un año después de prohibir a esa organización de la ONU operar en el país.

"Tras ser asaltada y demolida por las autoridades israelíes, la sede de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada ha sido incendiada", apuntó la agencia de la ONU en un comunicado.

La ONU había condenado el inicio de la demolición, la semana pasada, y este domingo la agencia afirmó que las propiedades seguían protegidas por los privilegios e inmunidades de la ONU.

Israel ha acusado en repetidas ocasiones a la UNRWA de ser usada por milicianos de Hamás, y afirma que algunos de sus empleados participaron en el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023.

Varias investigaciones, incluida una liderada por la exministra de Relaciones Exteriores de Francia Catherine Colonna, encontraron algunos "problemas relacionados con la neutralidad" en la UNRWA, pero subrayaron que Israel no ha proporcionado pruebas concluyentes.

El martes, la cancillería israelí afirmó en una nota que "el recinto no goza de ningún tipo de inmunidad, y la confiscación del mismo por las autoridades israelíes se llevó a cabo de acuerdo con la legislación israelí y la legislación internacional".

Roland Friedrich, director de la UNRWA en Cisjordania y Jerusalén Este, denunció el martes un "ataque sin precedentes".

Creada en 1949, la UNRWA gestiona centros de salud y escuelas destinados a los refugiados palestinos en los Territorios Palestinos, Líbano, Siria y Jordania.